El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que finalmente decidió viajar a San Francisco, Estados Unidos para participar en el Foro de Cooperación Económica de Asia Pacífico (APEC).

“Como me insistieron y se ha portado muy bien el presidente Biden acepté voy a ir. Claro no voy a estar todo el tiempo, ahora sí que va a ser como ‘llegas un día antes, duermes, participas, comes y te regresas’”, informó.