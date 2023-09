En inauguración de Acueducto El Cuchillo, AMLO expresa respaldo a Samuel García

Este 13 de septiembre, el presidente López Obrador acudió al municipio de China, Nuevo León para inaugurar la primera etapa del proyecto que permitirá abastecer agua a la zona metropolitana del Monterrey.

El presidente destacó que ésta fue una obra que se ejecutó en tiempo récord gracias a la suma de voluntades entre trabajadores, empresas, a la Comisión Nacional del Agua, la Secretaría de la Defensa Nacional y el gobierno de Nuevo León.

A diferencia de otros gobiernos, indicó, el costo de la obra no se eleva del presupuesto que inicialmente se proyectó.

“No van a haber partidas adicionales, no son malas noticias, son buenas noticias porque nosotros somos simplemente administradores de los dineros del pueblo. ¿Qué pasaba anteriormente? Se estimaba una obra en 12,000 millones y terminaba costando 24,000 millones, ahora no, sí hay que considerar un incremento pero no va a pasar de 12,000 porque no hay corrupción”, comentó.

Samuel devuelve gesto a AMLO

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, agradeció al presidente Andrés Manuel López Obrador por construir dos obras clave en la entidad: Acueducto El Cuchillo II en Nuevo León

“Gracias al presidente, hoy Nuevo León tiene dos proyectos mayúsculos, me refiero a la presa Libertad, la cortina más grande de América Latina y el Acueducto El Cuchillo II construido en tiempo récord de un año”, destacó en el inicio de su mensaje.