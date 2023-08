López Obrador: fue legal la detención de Uriel Carmona, el fiscal de Morelos

El presidente detalló que integrantes del Poder Judicial habían desempolvado un expediente para determinar que el fiscal no podía ser detenido por gozar de fuero constitucional en el Congreso de Morelos.

López Obrador aclaró que no conoce al fiscal, sin embargo, se pronunció porque no haya ningún tipo de impunidad.

“No es posible que haya fueros ni privilegios, no es posible que siga imperando la corrupción y la impunidad. Nada de que yo estoy bien parado con los ministros o tengo un ministro muy influyente en la Corte o sé cómo hacerle para que mis abogados me protejan y que solo se castigue al que no tiene con qué comprar la inocencia”, destacó.