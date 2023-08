“Un banco de reserva de medicina para que nunca falte ningún medicamento, ayer lo estaba yo pensando y lo voy a plantear a los del sector salud”, explicó.

En noviembre de 2021, el presidente López Obrador “regañó” a su equipo de salud por el desabasto de medicamentos, y les pidió no más excusas.

“Ya tenemos que terminar de resolver el problema del abasto de los medicamentos, esto es para Juan Ferrer, esto es para el doctor Alcocer: yo no quiero escuchar de que faltan medicamentos y no quiero excusas de ningún tipo, no podemos dormir tranquilos si no hay medicamentos para atender enfermos”, dijo durante una reunión de trabajo en Colima.