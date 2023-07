Sin respaldo del pueblo, la oposición no llegará lejos, dice AMLO en el Zócalo

A 15 meses de que concluya su sexenio, el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que hay una oposición “obcecada”, que actúa como “oligarquía”, la cual, si no cambia y sin el respaldo del pueblo, no llegará lejos.

“No es sentencia, ni siquiera advertencia, ni mucho menos amenaza, pero les digo desde el Zócalo, la principal plaza pública de México: poco lograrán si no abandonan su egoísmo y aprenden a respetar, a amar a sus semejantes, no llegarán lejos si no comprenden e internalizan que el dinero y lo material es efímero, que la felicidad verdadera está asociada a la bondad y a la fraternidad. Mientras ellos no acepten y practiquen estos preceptos y nosotros los mantengamos y los reafirmemos, nada ni nadie podrá vencernos”, aseguró en su mensaje de una hora y seis minutos en la Plaza de la Constitución.