Evelia, hija de la mujer que lucha por su vida en casa, señaló que las autoridades no han ofrecido una explicación clara sobre lo ocurrido. De un día para otro, la CURP fue dada de baja por un presunto fallecimiento que nunca ocurrió.

A raíz de este error, Berta perdió el acceso a la Pensión del Bienestar para personas adultas mayores y a los servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Fue así como la familia se percató del problema y acudió a denunciarlo.

“Es una injusticia, porque son derechos médicos, son derechos económicos a los que ella tiene derecho y nadie se hace responsable, nadie me da la cara, no me contestan, eso es un maltrato”, denunció la hija de la mujer.

Expansión buscó una postura del IMSS, que señaló que se trata de una situación atribuible a Renapo. Esta última institución no ha emitido un pronunciamiento público sobre el caso.

Corrigen CURP de la mujer de 90 años

Tras hacerse público el caso, la CURP de Berta fue reactivada y volvió a aparecer como activa en la plataforma oficial, de acuerdo con una consulta realizada por Expansión. La leyenda “inactiva por defunción” fue eliminada, y se espera que en los próximos días recupere sus derechos.

La familia exige que alguna autoridad asuma responsabilidades, pues consideran que se vulneraron el derecho a la salud y la estabilidad económica de la mujer.

El caso pone en evidencia las fallas administrativas que pueden afectar gravemente a personas en situación de alta vulnerabilidad.

Ya viene la nueva CURP Biométrica

La CURP tendrá una nueva versión biométrica a partir de octubre, que busca convertirse en un documento oficial de identificación con validez tanto física como digital. Esta actualización se enmarca en reformas recientes, como la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos y la nueva Ley General de Población.

La CURP biométrica incluirá fotografía, huellas dactilares y otros datos personales del titular. Según lo establecido, cuando esté asociada a esta información, la CURP será reconocida como un documento nacional de identidad oficial. Eso significa que deberá ser aceptada por servidores públicos y también por particulares en trámites y servicios que requieran verificación de identidad, incluso en medios digitales.

Aunque su expedición no será obligatoria para la ciudadanía, autoridades como la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, han subrayado que su implementación será voluntaria, gradual y coordinada, con el fin de garantizar que sea segura, confiable y accesible.

No obstante, el documento sí tendrá efectos prácticos importantes: servirá para acceder a trámites públicos y servicios oficiales, lo que podría generar presión para su adopción, a pesar de su carácter voluntario.