AMLO confirma espionaje a Encinas; rechaza que Sedena lo realizara

El subsecretario de Derechos humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, sí fue objeto de labores de espionaje, pero no por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Sí, me lo comentó (lo del espionaje) y le dije que no le diera importancia, porque no había ninguna intención de espiar a nadie. Me dijo que le habían comentado del New York Times que era espiado, contestó que probablemente. Nada más que de parte de quién”, comentó este martes.