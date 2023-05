Sandoval acepta compra de departamento a contratista de la Sedena

También explica viajes de lujo

El secretario de la Defensa Nacional también se refirió a los viajes que ha realizado durante este gobierno, los cuales fueron objeto de polémica debido a los lujos con los que se realizaron y en varios de ellos porque lo acompañó su familia.

“Dentro de los protocolos está que lleve uno a las familias, así se es, una forma que se ha estilado desde hace mucho tiempo y se planean actividades oficiales para los funcionarios, que van secretarios o ministros de Defensa y para las señoras, por separado o también de manera conjunta, unidos, por eso me acompaña mi familia”, explicó.

Una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad reveló que el secretario realizó viajes de lujo al extranjero en jets del Ejército, se hospedó en hoteles de alta gama y tuvo comidas y cenas en buenos restaurantes, así como visitas a museos y lugares emblemáticos.

El secretario enfatizó que se tratan de viajes oficiales y no vacaciones.

“Desafortunadamente no he salido de vacaciones desde que soy general brigadier, desde hace aproximadamente 20 años no he podido salir de vacaciones. Siempre he tenido cargos que absorben el tiempo y no permite disfrutar de esto”, comentó.