AMLO conversará el martes con Biden sobre migración y fentanilo

La llamada de ambos mandatarios se dará a dos días de que el Título 42 llegue a su fin, por lo que Estados Unidos ya no expulsará “fast track” a los migrantes que lleguen a su país como sucede desde marzo de 2020.

La conversación entre ambos presidentes ocurrirá a las 09:30 horas del martes, al término de la conferencia matutina del presidente López Obrador.

“Hemos estado buscando comunicarnos pero no se había dado la posibilidad porque vamos viajando, pero ahora ya se acordó esto. Vamos a seguir hablando este sobre la cooperación que tenemos que es muy buena, mucho, mucho, mucho muy muy buena”, dijo.

AMLO llama a migrantes a no dejarse engañar

El presidente Andrés Manuel López Obrador sugirió a los migrantes a no dejarse engañar por "polleros" ahora que está por llegar a su fin el Título 42, porque no es verdad que Estados Unidos permitirá el acceso a su territorio.

"Aprovecho para seguir haciendo un llamado a quienes se ven en la necesidad de migrar de sus pueblos para que no se dejen engañar, que no se dejen extorsionar por coyotes, polleros que los ponen en riesgo. Hay un mecanismo que pueden utilizar, no tienen que pagar nada, los 6,000, 8,000 dólares que les cobran, es nada más ir a un consulado, a una embajada de Estados Unidos en los países de Centroamérica, del Caribe", dijo sobre los procesos anunciados por Estados Unidos para permitir la llegada legal de migrantes.