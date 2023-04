La fusión o eliminación de organismos no afectará los empleos, dice AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador explicó que la iniciativa que envió a la Cámara de Diputados para eliminar o fusionar 18 instancias hacia secretarías de Estado responde a que son innecesarios e implicaban un “derroche de recursos”, sin embargo, aseguró que no habrá despidos.

“Los trabajadores tienen garantizados sus puestos, no hay ningún problema, se liquidan estos organismos porque no son necesarios, los crearon en la época del derroche, de los gastos superfluos y además no ayudan a la gente, no son para beneficio del pueblo, es para que el gobierno se siga tragando el presupuesto público, porque el gobierno estaba ensimismado”, aseguró.