AMLO pide no limitar al TEPJF aunque asegura que no es un tribunal confiable

El mandatario federal explicó que no confía en la institución, entre otras cosas, porque recordó que en las elecciones de 2021, el TEPJF confirmó la cancelación de las candidaturas de Félix Salgado y Raúl Morón, de Morena, a las gubernaturas de Guerrero y Michoacán, respectivamente, por no presentar por no presentar informes de gastos de precampaña.

En la Comisión de Puntos Constitucionales de Cámara de Diputados se discute una iniciativa que busca limitar las facultades del TEPJF en relación a la vida interna de partidos políticos y el Congreso.

Algunas de las modificaciones que se perfilan desde el poder Legislativo están relacionadas con interpretación en casos de mujeres, personas con discapacidad, poblaciones LGBT+ o indígenas que denuncien violación a sus derechos políticos.

El presidente se pronunció a favor de que no se limiten a los magistrados del TEPJF.

"No hay que limitarlos, no. Lo que hay que hacer es que haya gente honesta en los tribunales, eso es lo que hay que buscar. No gente que actúa por consigna, que no tiene principios, ideales, que son empleados de los que pusieron ahí, eso es vergonzoso”, planteó.