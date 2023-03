AMLO sugiere que nuevos consejeros del INE sean elegidos por insaculación

Cabe resaltar de este martes, la Cámara de Diputados alistó ya el escenario de la tómbola para elegir a la consejera presidenta y tres consejerías INE, en sesión que eventualmente se realizará el viernes.

De acuerdo a la convocatoria, la insaculación o sorteo será en sesión convocada el día 31, por lo que la Jucopo acordó ya estar lista para, en su caso, sesionar ese día.

El presidente López Obrador también se pronunció este miércoles sobre la renuncia de Edmundo Jacobo Molina como secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE), el respecto, apuntó que para el funcionario al igual que el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Javier Laynez Potisek, les es muy difícil sostenerse con privilegios sin que queden exhibidos, pues dijo, "ahora todo se ventila y eso es muy bueno, por eso dicen "uy no, mejor me voy a dar clases a la UNAM, me van a seguir pagando bien, no voy a hacer mucho, mantengo mi tren de vida y no pierdo mi respetabilidad'".