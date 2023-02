AMLO ofrece asilo y nacionalidad a nicaragüenses

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que a todo aquel nicaragüense que solicite asilo o nacionalidad al gobierno de México se le otorgará.

“Ha habido personas de Nicaragua que han pedido estar en México, me lo informó el secretario de Relaciones Exteriores (Marcelo Ebrard), y me consultó, y la instrucción es que todos los que quieran estar en nuestro país tienen las puertas abiertas. Asilo, nacionalidad, lo que ellos quieran, y también coincido en que la nacionalidad no se puede perder por decreto”, afirmó.

Este miércoles, el mandatario federal reveló que envió una carta a su homólogo de Nicaragua, Daniel Ortega, para manifestarle su preocupación por los presos políticos, en particular por Dora María Téllez.