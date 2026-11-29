La iglesia cuestionó que el límite constitucional de sobrerrepresentación se revise considerando a cada partido de manera individual y no al conjunto de las coaliciones, pues considera que este mecanismo puede provocar que una fuerza política alcance más diputaciones de las que le corresponden por su votación.

“”ue la regla sea justa antes de que se emita el primer voto; que nadie reciba en la Cámara más de lo que le confiaron los ciudadanos en las urnas”, señalaron los integrantes de la CEM en el documento fechado el 28 de noviembre.

Iglesia cuestiona reglas para repartir diputaciones en 2027

En su mensaje, el Episcopado recordó que el artículo 54 de la Constitución establece que ningún partido político puede tener un porcentaje de diputados que exceda en más de ocho puntos porcentuales su porcentaje de votación nacional.

La disposición, agregó, representa una garantía para mantener el equilibrio entre las mayorías y las minorías dentro del Poder Legislativo, por lo que su aplicación no debería limitarse a una interpretación estrictamente individual de los partidos que participan en coalición.

La CEM advirtió que, cuando varias fuerzas políticas compiten juntas y el límite se calcula por separado para cada una, el resultado puede ser una representación conjunta superior al respaldo que obtuvieron de los ciudadanos.

“Se cumple la letra de la norma, pero se vacía el espíritu y se contradice el sentido para la que fue creada”, sostiene el pronunciamiento.

Asimismo, retomaron la controversia que surgió durante la asignación de diputaciones en 2024, cuando solicitaron a las autoridades electorales evitar una sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados.