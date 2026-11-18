La embajada de Estados Unidos en México señaló al gigante asiático de ser el origen de los precursores con los que se elabora el opiode. “El fentanilo no se origina en México. Sus ingredientes provienen principalmente de China”, planteó.

🚨El fentanilo no empieza en México. Sus ingredientes vienen principalmente de China.



🧪Se fabrica utilizando sustancias conocidas como precursores químicos. De acuerdo con la DEA, empresas ubicadas en China son una de las principales fuentes de estos químicos para los… pic.twitter.com/TAE73vqGtA — Embajada de EE.UU. en México (@USEmbassyMEX) November 17, 2026



Por su parte, la embajada de China respondió que la crisis radica en Estados Unidos. "La raíz del problema del fentanilo en los Estados Unidos radica en sus propias deficiencias regulatorias y en el abuso de los fármacos. La crisis del fentanilo en ese país no la causó ni China ni México", publicó.

El origen de los precursores de fentanilo

La tensión diplomática puso sobre la mesa la ruta del fentanilo y el papel que juega México.

Los precursores químicos que utilizan los grupos criminales para fabricar fentanilo en México provienen principalmente de China y, en segundo lugar, de India, pero también se han identificado proveedores e intermediarios en otros países de Asia, Europa y América.



India es el segundo país que provee los precursores de fentanilo, expone un análisis de Insight Crime titulado “Cómo los precursores químicos sostienen la industria de drogas sintéticas en México”.

“India parece ser el segundo país de origen más común de los precursores y precursores químicos regulados utilizados por los actores criminales mexicanos”, indica.

Una revisión documental del fentanilo realizada por los investigadores Rafael Uriel González Lozano, Erika Jazmín Rebollar López y Jesús Ismael Morales Zárate explica que los precursores que salen de la India tienen como destino México, mientras que los que salen de China llegan también a Estados Unidos de forma directa.