Este martes, la Auditoría Superior del Estado (ASE) de Nuevo León presentó ante la Comisión de Vigilancia del Congreso local los resultados de la revisión de la Cuenta Pública 2025, en donde fue documentado un esquema de presuntas triangulaciones de recursos públicos por 1,696 millones de pesos, los cuales habrían sido transferidos por contratistas estatales hacia el despacho Firma Jurídica y Fiscal Abogados (FJyFA), propiedad del gobernador y de su padre.

El auditor Alejandro Reynoso reportó ante el Congreso 786 depósitos de proveedores gubernamentales a una firma jurídica y fiscal, así como 418.8 millones de pesos en rendimientos financieros.

Durante su exposición, el auditor informó sobre un esquema de presuntas triangulaciones de recursos que involucra principalmente al Gobierno estatal y sus organismos.

Aunque el auditor no mencionó directamente a Samuel García ni a Firma Jurídica y Fiscal Abogados, los señalamientos apuntan al despacho del gobernador y su padre.

La ASE también identificó otras operaciones relacionadas con el DIF Nuevo León, así como con compras de medicamentos oncológicos realizadas por la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Nuevo León (Isssteleón).

En el caso del DIF, la auditoría detectó que parte de los recursos pagados al proveedor de alimentos, los cuales habrían pasado por cinco empresas identificadas como filiales. En apenas ocho días, 23.2 millones de pesos habrían llegado al despacho jurídico "fundado por un funcionario de alto nivel".