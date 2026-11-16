Jesús Seade es propuesto para ocupar una dirección ejecutiva del FMI; deja embajada en China

Durante un encuentro con medios de comunicación en el marco de su visita oficial a China, la presidenta confirmó el nombramiento, luego de reunirse con integrantes de la comunidad mexicana en ese país.

Según lo expresado por el propio Seade, desde su nueva responsabilidad representará a México y a otros ocho países, entre ellos España, Venezuela, Colombia y naciones de Centroamérica, dentro del órgano ejecutivo encargado de conducir los asuntos del organismo financiero internacional.

Adicionalmente, la presidenta Sheinbaum informó que tendrá un encuentro con Kristalina Georgieva, presidenta del Fondo Monetario Internacional; dicha reunión fue a solicitud de la presidenta del Fondo.





¿Quién es Jesús Seade?

Jesús Seade Kuri es economista y diplomático mexicano, doctor en Economía por la Universidad de Oxford, cuenta más de tres décadas de experiencia en organismos financieros y comerciales internacionales, el ámbito académico y el servicio público.

De acuerdo con su ficha del Servicio Exterior de la Secretaría de Relaciones Exteriores , inició su trayectoria profesional en el Banco Mundial, donde se desempeñó como economista principal en Finanzas Públicas y posteriormente como especialista para Brasil. Entre 1989 y 1993 fue embajador de México ante el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), desde donde encabezó la participación del país en las negociaciones de la Ronda Uruguay, que dieron origen a la Organización Mundial del Comercio (OMC).

En 1993, fue elegido director general adjunto del GATT y posteriormente se integró al grupo de directivos fundadores de la OMC. También participó en la negociación del ingreso de México a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y en la defensa del país en controversias comerciales.

Su trayectoria, también incluye su paso previo por el Fondo Monetario Internacional, donde se desempeñó como asesor principal y participó en la atención de las crisis financieras de Brasil, Argentina y Turquía. Entre sus responsabilidades estuvo la estructuración de un crédito por 29 mil millones de dólares para Brasil y la participación en iniciativas de reducción de deuda para países africanos.