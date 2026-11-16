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México

Jesús Seade es propuesto para ocupar una dirección ejecutiva del FMI; deja embajada en China

Jesús Seade dejará la Embajada de México en China para ocupar una de las 24 direcciones ejecutivas del Fondo Monetario Internacional. La presidenta Sheinbaum confirmó que la propuesta fue aceptada.
lun 16 noviembre 2026 11:32 AM
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Jesús Seade en oficinas
Jesús Seade explicó que este nuevo cargo fue votado y aceptado. (Foto: Diego Alvarez)

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que Jesús Seade Kuri dejará la Embajada de México en China para incorporarse al Fondo Monetario Internacional (FMI), donde ocupará uno de los 24 puestos de director ejecutivo del organismo, tras ser propuesto por el Gobierno de México y elegido mediante votación.

"Nuestro embajador aquí, el embajador Seade, hoy se va al FMI. Ocupa un puesto muy importante del Fondo Monetario Internacional (...) lo propusimos y fue aceptado", señaló Sheinbaum.

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Durante un encuentro con medios de comunicación en el marco de su visita oficial a China, la presidenta confirmó el nombramiento, luego de reunirse con integrantes de la comunidad mexicana en ese país.

Según lo expresado por el propio Seade, desde su nueva responsabilidad representará a México y a otros ocho países, entre ellos España, Venezuela, Colombia y naciones de Centroamérica, dentro del órgano ejecutivo encargado de conducir los asuntos del organismo financiero internacional.

Adicionalmente, la presidenta Sheinbaum informó que tendrá un encuentro con Kristalina Georgieva, presidenta del Fondo Monetario Internacional; dicha reunión fue a solicitud de la presidenta del Fondo.

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¿Quién es Jesús Seade?

Jesús Seade Kuri es economista y diplomático mexicano, doctor en Economía por la Universidad de Oxford, cuenta más de tres décadas de experiencia en organismos financieros y comerciales internacionales, el ámbito académico y el servicio público.

De acuerdo con su ficha del Servicio Exterior de la Secretaría de Relaciones Exteriores , inició su trayectoria profesional en el Banco Mundial, donde se desempeñó como economista principal en Finanzas Públicas y posteriormente como especialista para Brasil. Entre 1989 y 1993 fue embajador de México ante el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), desde donde encabezó la participación del país en las negociaciones de la Ronda Uruguay, que dieron origen a la Organización Mundial del Comercio (OMC).

En 1993, fue elegido director general adjunto del GATT y posteriormente se integró al grupo de directivos fundadores de la OMC. También participó en la negociación del ingreso de México a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y en la defensa del país en controversias comerciales.

Su trayectoria, también incluye su paso previo por el Fondo Monetario Internacional, donde se desempeñó como asesor principal y participó en la atención de las crisis financieras de Brasil, Argentina y Turquía. Entre sus responsabilidades estuvo la estructuración de un crédito por 29 mil millones de dólares para Brasil y la participación en iniciativas de reducción de deuda para países africanos.

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Entre 2007 y 2016 desarrolló una carrera académica en Hong Kong, donde fue profesor de Economía y vicepresidente de la Universidad de Lingnan, además de participar en consejos asesores relacionados con el sistema financiero y comercial de esa región.

En julio de 2018, el entonces presidente electo Andrés Manuel López Obrador lo designó representante de México en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), proceso que culminó con la firma del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Posteriormente, como subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, encabezó la conclusión de las negociaciones del nuevo acuerdo comercial, responsabilidad que desempeñó hasta noviembre de 2020.

Ese mismo año recibió la Orden Miguel Hidalgo en grado de Banda, una de las máximas distinciones que otorga el Estado mexicano.

En julio de 2021, el Senado de la República ratificó su nombramiento como embajador extraordinario y plenipotenciario de México en China. Presentó sus cartas credenciales en octubre de ese año y permaneció al frente de la representación diplomática hasta el anuncio de su incorporación al FMI.

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Claudia Sheinbaum China Fondo Monetario Internacional

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