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México

Fiscalía de Veracruz confirma homicidio de la periodista Roxana Guzmán

Entre los detenidos por el secuestro y asesinato de la periodista Roxana Guzmán hay policías municipales, de acuerdo con autoridades de Veracruz.
vie 03 julio 2026 01:54 PM
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En México, las agresiones a periodistas ocurren todos los días ante la impunidad. (Foto: Cuartoscuro )

Tras ser secuestrada de su domicilio por un comando el pasado 2 de junio, este viernes la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) confirmó el asesinato de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez.

Este es el cuarto asesinato de un periodista en el estado tan solo en este 2026, por lo que se confirma que Veracruz es la entidad más letal para para los comunicadores en México, con cuando menos 33 homicidios de periodistas desde 2000, según Artículo 19.

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La crisis de violencia impune contra la prensa en Veracruz ha sido documentada por organizaciones nacionales e internacionales. De enero a la fecha se ha registrado el asesinato de Luis Ángel López Valdés, de Carlos Leonardo Castro en Poza Rica, y ahora la confirmación del asesinato de Roxana Guzmán.

Guzmán Ramírez era directora del portal de noticias Pulso Informativo Del Sureste, y documentó su propio secuestro el 2 de junio pasado, pues grabó imágenes de la irrupción de un grupo de hombres en su casa, en el municipio de Nanchital, de donde fue sustraída.

Para saber más:

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Periodista es secuestrada en Veracruz; en SLP, organizaciones denuncian detenciones de comunicadores

Las imágenes grabadas por la misma víctima se hicieron virales en redes sociales.

El 5 de junio en instalaciones de la Secretaría de Marina en Coatzacoalcos, donde la presidenta Claudia Sheinbaum realizó su conferencia mañanera, familiares y amigos de Roxana Guzmán le pidieron su intervención en el caso.

La Fiscalía confirmó que el cuerpo de la comunicadora fue el hallado hace unos días en un predio ubicado en los límites de los municipios de Moloacán e Ixhuatlán del Sureste, lugar con el que dieron tras la detención de José Del Carmen N, quien habría dado información.

La identidad de los restos hallados fueron corroborados científicamente y se avanza con el esclarecimiento del caso con investigaciones ministeriales, de gabinete y de inteligencia.

Además se reportó que por esos hechos se detuvo a ocho personas presuntos responsables del delito de homicidio doloso calificado en agravio de la periodista y de ellos cuatro se desempeñaban como policías municipales de Ixhuatlán del Sureste.

Los ocho detenidos reportados por la Fiscalía son Julio César “N”, Luis Enrique “N”, Juan Carlos “N” e Ismael “N”, policías municipales, señalados de que presuntamente proporcionaban recursos, alimentos y apoyo logístico en las operaciones del grupo delictivo relacionado con el caso.

Para saber más:

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Estados

Comandante y policías de Ixhuatlán, Veracruz, son detenidos por desaparición de periodista Roxana Guzmán

Además Javier Iván “N”, alias “Delta 1”; José del Carmen “N”, alias “Delta 7”, y Luis Arturo “N”, alias “Delta 11” o “El Pelón”, señalados por su presunta participación en la privación de la libertad de la periodista y posteriormente habrían participado en el homicidio Karen Monserrat “N”, alias “La Hiena”.

Todos ellos fueron puestos a disposición del órgano jurisdiccional correspondiente para que determine su situación jurídica en audiencia inicial.

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Veracruz Periodistas Libertad de expresión Crisis política

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