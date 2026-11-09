Presupuesto de Egresos 2027: arranca el jaloneo por cambios clave en Cámara de Diputados

Reducción presupuesto del INE

Entre las modificaciones que realizó la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados –a petición de Morena y del Partido del Trabajo (PT)–, destaca la reducción de 6,000 millones de pesos al Instituto Nacional Electoral (INE).

La decisión se toma en medio de la crisis que vive el órgano electoral por acusaciones de irregularidades en contrataciones de material electoral, la cuales comenzaron, según autoridades federales, desde el año 2000.

Los diputados avalaron que el órgano electoral reciba únicamente 36.9 millones de pesos, cuando éste solicitó 42.2 millones, pues en 2027 habrá elecciones intermedias. Por ello, se encargará de la organización de la selección de 500 diputados federales y, en coordinación con los OPLE, del proceso electoral en 17 estados que renovarán gobernador, además de mil diputaciones locales y más de 18 mil cargos municipales.

Estos 6,000 millones de pesos fueron reasignados a siete diversos programas o dependencias: La Escuela es Nuetras, Secretaría de Medio Ambiente, Agencia Federal de Aviación Civil, Atención Integral para el Bienestar de las mujeres, Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, Secretaría de Turismo y Expansión de la Educación Inicial.

Durante la resignación de recursos, la oposición estuvo en contra al sostener que los recursos para el programa de Expansión de la Educación Inicial podría beneficiar a los Centros de Desarrollo Infantil (Cendis), los cuales son manejados por el PT.