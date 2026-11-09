Este lunes el pleno de la Cámara de Diputados empezó la discusión del Prepuesto de Egresos de la Federación 2027, el cual contempla un gasto de 10 billones 636 mil 488 millones de pesos; sin embargo, el PEF tuvo modificaciones con respecto al proyecto enviado por la presidenta Claudia Sheinbaum.
Presupuesto de Egresos 2027: arranca el jaloneo por cambios clave en Cámara de Diputados
Reducción presupuesto del INE
Entre las modificaciones que realizó la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados –a petición de Morena y del Partido del Trabajo (PT)–, destaca la reducción de 6,000 millones de pesos al Instituto Nacional Electoral (INE).
La decisión se toma en medio de la crisis que vive el órgano electoral por acusaciones de irregularidades en contrataciones de material electoral, la cuales comenzaron, según autoridades federales, desde el año 2000.
Los diputados avalaron que el órgano electoral reciba únicamente 36.9 millones de pesos, cuando éste solicitó 42.2 millones, pues en 2027 habrá elecciones intermedias. Por ello, se encargará de la organización de la selección de 500 diputados federales y, en coordinación con los OPLE, del proceso electoral en 17 estados que renovarán gobernador, además de mil diputaciones locales y más de 18 mil cargos municipales.
Estos 6,000 millones de pesos fueron reasignados a siete diversos programas o dependencias: La Escuela es Nuetras, Secretaría de Medio Ambiente, Agencia Federal de Aviación Civil, Atención Integral para el Bienestar de las mujeres, Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, Secretaría de Turismo y Expansión de la Educación Inicial.
Durante la resignación de recursos, la oposición estuvo en contra al sostener que los recursos para el programa de Expansión de la Educación Inicial podría beneficiar a los Centros de Desarrollo Infantil (Cendis), los cuales son manejados por el PT.
🏛️ En el marco de la discusión del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2027, el presidente de la Jucopo, diputado @RicardoMonrealA, destacó las reasignaciones de recursos planteadas en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, particularmente en materia de atención a las mujeres y educación inicial. 🔗 Conoce más: https://t.co/0KDwHlQm23— H. Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) November 6, 2026
Cambios al Poder Judicial
Los diputados también desagregaron el presupuesto del Poder Judicial, pues fue una petición que hicieron las autoridades judiciales.
Por ello, los legisladores incorporaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y el Órgano de Administración Judicial (OAJ)
De esta forma, los 71,264 millones de pesos no son asignados como actividad institucional, sino como unidades responsables, por lo que ahora se especifica cuánto le corresponde a cada órgano del Poder Judicial.
En el PEF 2027, se propone un gasto de 10 billones 636,488 millones de pesos, lo que representa un crecimiento de 1.1% en comparación con lo aprobado para este 2026. Del total, 80% está destinado para financiamiento de la deuda, pensiones y transferencia para los estados.
Discusión del PEF
Estos son los cambios que tuvo el PEF 2027 con respecto al proyecto que envió la presidenta Claudia Sheinbaum. Se contempla que sea discutido en el Pleno de la Cámara de Diputados a partir de este lunes 9 hasta el 12 de noviembre. Se prevé que ya no pase ninguna modificación durante la discusión.
Mientras, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Raúl Bolaños-Cacho Cué, pidió a todas las bancadas privilegiar el diálogo, respeto y argumentos durante la discusión del PEF.
También, llamó a los legisladores a no acudir a las descalificaciones e insultos, pues mencionó que la discusión del presupuesto es uno de los ejercicios relevantes del trabajo legislativo.