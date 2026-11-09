¿El viernes 13 de noviembre hay clases en México? Lo que marca el calendario de la SEP

¿Hay clases el viernes 13 de noviembre de 2026?

Sí, el viernes 13 de noviembre hay clases en México. De acuerdo con el calendario escolar 2026-2027 SEP, esa fecha no está contemplada como día de suspensión para las escuelas públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional de preescolar, primaria y secundaria.

Aunque aparece resaltada en azul, la marca corresponde al registro de calificaciones, una actividad administrativa en la que los docentes asientan los resultados de las evaluaciones de sus alumnos. Por lo tanto, no representa un día de descanso ni una sesión del Consejo Técnico Escolar.

La entrega y comunicación de los resultados de evaluación está programada del 23 al 26 de noviembre, fechas que tampoco aparecen señaladas como suspensión de clases.



¿Qué días de noviembre de 2026 no hay clases?

Durante noviembre están programadas tres fechas sin actividades escolares para los estudiantes de educación básica:

- Lunes 2 de noviembre: suspensión de labores docentes, en el marco de las celebraciones del Día de Muertos.

- Lunes 16 de noviembre: suspensión de labores docentes.

- Viernes 27 de noviembre: sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar (CTE), jornada en la que los maestros se reúnen para revisar y organizar el trabajo educativo.

También destaca el viernes 20 de noviembre, cuando se conmemora el aniversario de la Revolución Mexicana. Sin embargo, esta fecha aparece en el calendario como una jornada de conmemoración o reflexión, no como suspensión de actividades.