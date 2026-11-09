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México

¿El viernes 13 de noviembre hay clases en México? Lo que marca el calendario de la SEP

La SEP marca una jornada de registro de calificaciones en noviembre, además de descansos y una sesión de Consejo Técnico Escolar para educación básica.
lun 09 noviembre 2026 04:09 PM
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Estudiantes de primaria vistos de espaldas, con sus mochilas, salen del salón de clases mientras su maestra los despide con la mano.
El calendario escolar 2026-2027 de la SEP contempla dos suspensiones de labores docentes en noviembre, los días 2 y 16, además de una sesión de Consejo Técnico Escolar el viernes 27. (Expansión|ChatGPT)

El viernes 13 de noviembre de 2026 aparece marcado con un color especial en el calendario escolar de la Secretaría de Educación Pública , lo que puede generar dudas entre las familias sobre si los estudiantes deben acudir a la escuela.

Durante el mes también hay suspensiones de actividades, una reunión de maestros y distintas conmemoraciones. Sin embargo, no todas estas fechas significan un día de descanso para los alumnos.

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¿Hay clases el viernes 13 de noviembre de 2026?

Sí, el viernes 13 de noviembre hay clases en México. De acuerdo con el calendario escolar 2026-2027 SEP, esa fecha no está contemplada como día de suspensión para las escuelas públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional de preescolar, primaria y secundaria.

Aunque aparece resaltada en azul, la marca corresponde al registro de calificaciones, una actividad administrativa en la que los docentes asientan los resultados de las evaluaciones de sus alumnos. Por lo tanto, no representa un día de descanso ni una sesión del Consejo Técnico Escolar.

La entrega y comunicación de los resultados de evaluación está programada del 23 al 26 de noviembre, fechas que tampoco aparecen señaladas como suspensión de clases.

niños saliendo de una escuela pública en méxico.
México

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¿Qué días de noviembre de 2026 no hay clases?

Durante noviembre están programadas tres fechas sin actividades escolares para los estudiantes de educación básica:

- Lunes 2 de noviembre: suspensión de labores docentes, en el marco de las celebraciones del Día de Muertos.

- Lunes 16 de noviembre: suspensión de labores docentes.

- Viernes 27 de noviembre: sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar (CTE), jornada en la que los maestros se reúnen para revisar y organizar el trabajo educativo.

También destaca el viernes 20 de noviembre, cuando se conmemora el aniversario de la Revolución Mexicana. Sin embargo, esta fecha aparece en el calendario como una jornada de conmemoración o reflexión, no como suspensión de actividades.

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¿Qué se celebra el 13 de noviembre y cuáles son las efemérides del mes?

Cada 13 de noviembre se celebra el Día Mundial de los Sistemas de Información Geográfica, una fecha dedicada a las tecnologías que permiten elaborar mapas, analizar información territorial y estudiar fenómenos a partir de su ubicación.

Estas son las otras efemérides de noviembre:

  • 1 y 2 de noviembre: Día de Muertos.
  • 11 de noviembre: Día del Soltero.
  • 12 de noviembre: Día Nacional del Libro y natalicio de Sor Juana Inés de la Cruz.
  • 14 de noviembre: Día Mundial de la Diabetes.
  • 16 de noviembre: Día Nacional de la Gastronomía Mexicana.
  • 18 de noviembre: se recuerda la erección del Distrito Federal en 1824 y la del estado de Coahuila en 1868.
  • 20 de noviembre: Día de la Revolución Mexicana.
  • 22 de noviembre: Día del Músico.
  • 26 de noviembre: Día Mundial del Olivo.
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Secretaría de Educación Pública Estudiantes

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