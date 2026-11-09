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México

Mutilaciones y terror psicológico: así operaba "El Mochaorejas", el secuestrador que recibió otros 50 años de prisión

Daniel Arizmendi utilizaba la violencia y las amenazas para presionar a los familiares de sus víctimas. A casi tres décadas de su detención, recibió una nueva sentencia de 50 años.
lun 09 noviembre 2026 12:30 PM
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Rostros de Daniel Arizmendi, "El Mochaorejas". Con barba (lado izquierdo) y sin barba y collarín (lado derecho).
El 17 de Enero de 2005, Daniel Arizmendi, "El Mochaorejas", fue trasladado junto con Miguel Angel Beltran Olguín y Héctor Cerezo Contreras al Centro de readaptación social 2 de Puente Grande en Jalisco. (Cuartoscuro)

Para los familiares de las personas secuestradas por la banda encabezada por Daniel Arizmendi López, “ El Mochaorejas ”, las negociaciones implicaban mucho más que reunir el dinero exigido. Las amenazas telefónicas y las agresiones en contra de las víctimas formaban parte de una estrategia para obligarlos a pagar.

La mutilación de las orejas fue una de las prácticas más conocidas de la organización y dio origen al apodo con el que Arizmendi pasó a la historia criminal de México.

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La banda operaba principalmente en el Estado de México y el entonces Distrito Federal. Sus integrantes recurrían a la violencia física y a las llamadas de intimidación para presionar a las familias. El objetivo era evitar que se retrasaran o rechazaran las condiciones del rescate.

El caso volvió a cobrar relevancia este 8 de noviembre, cuando la Fiscalía General de la República (FGR) informó que Arizmendi fue sentenciado a otros 50 años de prisión por delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y posesión de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

¿Por qué le decían “El Mochaorejas” a Daniel Arizmendi?

Las agresiones en contra de las personas secuestradas eran utilizadas para presionar a sus familiares. Cuando los secuestradores no conseguían el dinero solicitado o las negociaciones se prolongaban, recurrían a la violencia para demostrar que sus amenazas se cumplian.

En algunos casos, enviaban fragmentos de las orejas amputadas a los familiares. Fue justo de esas prácticas como surgió el sobrenombre de “El Mochaorejas”, que terminó por identificar a Daniel Arizmendi en todo México.

Las llamadas y el “terror psicológico”: el otro método para presionar a las víctimas

Las amenazas telefónicas también ocupaban un lugar central en las negociaciones. Los secuestradores exigían dinero, fijaban plazos y advertían sobre las consecuencias de no entregarlo.

En grabaciones atribuidas a Arizmendi es posible escuchar las advertencias que lanzaban a los familiares. Mientras las víctimas permanecían secuestradas, sus familiares enfrentaban la incertidumbre de no saber qué podía ocurrir si no conseguían el rescate a tiempo.

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¿Cuándo fue detenido Daniel Arizmendi?

“El Mochaorejas” fue detenido el 30 de junio de 1998. Desde entonces permanece en prisión y enfrenta distintos procesos penales relacionados con las actividades de su organización.

Las condenas del secuestrador más buscado de los años 90

Arizmendi acumula al menos siete sentencias, las cuales suman más de 398 años de prisión. La más reciente es de 50 años y fue dictada en noviembre de 2026 por delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y posesión de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

En diciembre de 2025, Arizmendi fue absuelto de una acusación de secuestro, aunque esa decisión no implicó su salida de prisión, pues tenía otras condenas.

La nueva sentencia corresponde a un proceso que inició en agosto de 2003. En ese casó se dictó una primera resolución, pero, por los amparos de los acusados, se repuso el procedimiento. Tras revisarlo otra vez, un juez dictó la condena de 50 años y le impuso una multa de 916, 312.50 pesos.

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Secuestro Violencia

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