La banda operaba principalmente en el Estado de México y el entonces Distrito Federal. Sus integrantes recurrían a la violencia física y a las llamadas de intimidación para presionar a las familias. El objetivo era evitar que se retrasaran o rechazaran las condiciones del rescate.

El caso volvió a cobrar relevancia este 8 de noviembre, cuando la Fiscalía General de la República (FGR) informó que Arizmendi fue sentenciado a otros 50 años de prisión por delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y posesión de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

¿Por qué le decían “El Mochaorejas” a Daniel Arizmendi?

Las agresiones en contra de las personas secuestradas eran utilizadas para presionar a sus familiares. Cuando los secuestradores no conseguían el dinero solicitado o las negociaciones se prolongaban, recurrían a la violencia para demostrar que sus amenazas se cumplian.

En algunos casos, enviaban fragmentos de las orejas amputadas a los familiares. Fue justo de esas prácticas como surgió el sobrenombre de “El Mochaorejas”, que terminó por identificar a Daniel Arizmendi en todo México.

Las llamadas y el “terror psicológico”: el otro método para presionar a las víctimas

Las amenazas telefónicas también ocupaban un lugar central en las negociaciones. Los secuestradores exigían dinero, fijaban plazos y advertían sobre las consecuencias de no entregarlo.

En grabaciones atribuidas a Arizmendi es posible escuchar las advertencias que lanzaban a los familiares. Mientras las víctimas permanecían secuestradas, sus familiares enfrentaban la incertidumbre de no saber qué podía ocurrir si no conseguían el rescate a tiempo.