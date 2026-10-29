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México

Caso Carlos Manzo: detienen a secretaria de Bienestar de Uruapan por presunto encubrimiento

A un año del asesinato de Carlos Manzo, la funcionaria fue detenida por presunto encubrimiento por favorecimiento. La Fiscalía de Michoacán no detalla aún los hechos específicos que se le atribuyen.
jue 29 octubre 2026 09:17 AM
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Grecia Quiroz, presidenta municipal de Uruapan Michoacán y esposa de Carlos Manzo sostiene un sombrereo (lado izquierdo). Rosa Alejandra "N", secretaria del Bienestar (lado derecho).
El próximo 1 de noviembre se cumple un año de que Carlos Manzo fue asesinado durante un evento por el Día de Muertos. (Cuartoscuro/FGE Michoacán)

La investigación por el asesinato de Carlos Manzo Rodríguez alcanzó a una funcionaria de Uruapan, luego de que autoridades estatales detuvieran a Rosa Alejandra “N”, secretaria de Bienestar municipal, por su probable responsabilidad en el delito de encubrimiento por favorecimiento.

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que la orden de aprehensión se ejecutó el 29 de octubre durante un operativo en el fraccionamiento Infonavit Balcones, en Uruapan, con apoyo de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública estatal.

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La intervención incluyó un cateo autorizado por la autoridad judicial. Tras su detención, la funcionaria quedó a disposición de una jueza de control, quien resolverá su situación jurídica.

Hasta el momento, la Fiscalía no da detalles de cuáles son las conductas que presuntamente realizó la servidora pública ni los elementos específicos que sustentan la acusación.

El delito señalado por las autoridades es encubrimiento por favorecimiento, dentro de las indagatorias por el homicidio del alcalde de Uruapan . Esta imputación no equivale a una acusación por la autoría material del asesinato.


¿Quién era Carlos Manzo, el alcalde de Uruapan asesinado en 2025?

Carlos Alberto Manzo Rodríguez, conocido como “El del Sombrero”, llegó a la presidencia municipal de Uruapan en 2024 como candidato independiente, al frente del movimiento político que adoptó ese nombre.

Antes ocupó una curul en la Cámara de Diputados durante la LXV Legislatura, de 2021 a 2024, periodo en el que inicialmente estuvo vinculado a Morena.

Durante su gestión municipal, Manzo mantuvo un discurso de confrontación en contra de la delincuencia organizada y defendió acciones de seguridad para enfrentar la violencia en la región.

Asesinato de Carlos Manzo: cómo ocurrió el ataque en Uruapan

El alcalde fue asesinado a tiros el 1 de noviembre de 2025 en la Plaza Morelos de Uruapan, durante las celebraciones del Festival de las Velas por el Día de Muertos.

El presunto agresor, un adolescente de 17 años, fue abatido en el lugar por integrantes del equipo de seguridad del edil.

Las autoridades investigan posibles vínculos entre el asesinato y grupos criminales que operan en Michoacán.

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Michoacán Seguridad

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