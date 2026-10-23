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México

Después del zafarrancho entre PRI y MC, modifican reglas para ingresar a la Cámara de Diputados

La crisis del agua en Jalisco provocó un conflicto entre legisladores del PRI y MC, ahora revisarán a cada diputado que ingrese a San Lázaro.
vie 23 octubre 2026 01:18 PM
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Legisladores al interior de la Cámara de Diputados, donde al fondo se observan dos banderas de México.
El Congreso de la Unión se alista para discutir una reforma conocida como Ley Antimemes. (Foto: Facebook Cámara de Diputados )

La riña que protagonizaron los legisladores priistas Carlos Gutiérrez Mancilla y Xitlalic Ceja con el dirigente de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, provocó el reforzamiento en el acceso a la Cámara de Diputados, por lo que ahora se contempla la revisión a cada diputado.

Lo anterior porque durante la trifulca intervinieron personas que no son legisladores, sino presuntamente personal de seguridad y asesores del diputado Gutiérrez Mancilla y eso detonó las nuevas medidas por parte de la Mesa Directiva y la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

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¿Qué sucedió en la Cámara de Diputados?

El pasado martes 20 de octubre, los diputados Carlos Gutiérrez Mancilla y Xitlalic Ceja acudieron a las oficinas de los legisladores de Movimiento Ciudadano para arrojar agua sucia, denunciaron que su protesta se originó por la crisis hídrica y mala calidad del agua en Jalisco, entidad gobernada por el emecista Pablo Lemus.

Minutos después, al salir de las oficinas de MC, los dos priistas se encontraron al dirigente Jorge Álvarez Máynez, y a la coordinadora de la bancada emecista, Ivonne Ortega, a quienes les gritaron “asesinos” y “malditos”.

“El diputado (Gutiérrez Mancilla) intenta darle un golpe a nuestro coordinado (Álvarez Máynez) y el diputado Juan Zavala lo contiene y comienzan a venir los jaloneos (…) Yo le digo: ‘Tranquilo, te escuchamos. ¿De qué quieres hablar?’”, describió Ivonne Ortega.

En estos jaloneos intervinieron no solo legisladores, también personas que presuntamente trabajan con el diputado del PRI.

¿Qué medidas tomaron para ingresar a la Cámara de Diputados?

Tras el enfrentamiento, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Raúl Bolaños Cacho, se reunió con los coordinadores de las bancadas de San Lázaro y acordaron nuevas reglas para acceder al recinto legislativo y al Salón de Pleno.

Además, solicitó la Dirección General de Resguardo un informe de todas las personas que participaron en los hechos que no son diputados con el fin de que se les niegue el acceso a San Lázaro.

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¿Cómo ingresar a la Cámara de Diputados?

Entre las nuevas reglas se decidió:

- Sancionar a las personas que participaron en hechos violentos.

- Instruir al Comité de Ética atender la queja que presentó Movimiento Ciudadano, y las sanciones son tres: amonestación, remoción del cargo que tengan en el Palacio legislativo y descuento dentro de la dieta.

- A partir de ahora, le negarán al acceso al Pleno de la Cámara de Diputados a las personas que no estén acreditadas.

- Cambiarán los protocolos de acceso a toda la Cámara alta.

- Cada diputado será revisado, junto con sus acompañantes que entre y vehículos que accedan, para determinar si las personas que vienen con los diputados son asesores dado de alta o son parte de alguna ayudantía.

A ello se suma, que el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, enfatizó que en estas nuevas disposiciones se prohíben que escoltas de los legisladores accedan al recinto legislativo con armas de fuego.

“No debe de haber (personas armadas) Quizá en algunos momentos algún diputado se haga acompañar de alguna gente de seguridad y este traiga (arma de fuego), pero no puede. Ya desde la entrada se va a revisar este tipo de cosas. Si traen armas se va a dejar a la entrada”, sostuvo el morenista.

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MC presentó una queja

Por este hecho, la coordinadora de Movimiento Ciudadana en la Cámara de Diputados, presentó una queja en el Comité de Ética de San Lázaro y pidió una “sanción ejemplar” a los “diputados violentadores”.

Además, sostuvo que están valorando con el equipo jurídico si presentan denuncias penales contra las personas que agredieron a Jorge Álvarez Máynez.

Con la queja presentada, el Comité de Ética deberá sesionar para determinar las quejas presentadas en contra de los diputados del PRI, por lo que cuenta con cinco días para emitir una resolución para determinar si se inicia el proceso.

“No debe de haber (personas armadas) Quizá en algunos momentos algún diputado se haga acompañar de alguna gente de seguridad y este traiga (arma de fuego), pero no puede. Ya desde la entrada se va a revisar este tipo de cosas. Si traen armas se va a dejar a la entrada”, sostuvo el morenista. MC presentó una queja Por este hecho, la coordinadora de Movimiento Ciudadana en la Cámara de Diputados, presentó una queja en el Comité de Ética de San Lázaro y pidió una “sanción ejemplar” a los “diputados violentadores”. Además, sostuvo que están valorando con el equipo jurídico si presentan denuncias penales contra las personas que agredieron a Jorge Álvarez Máynez. Con la queja presentada, el Comité de Ética deberá sesionar para determinar las quejas presentadas en contra de los diputados del PRI, por lo que cuenta con cinco días para emitir una resolución para determinar si se inicia el proceso.

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Cámara de Diputados PRI PRI Movimiento Ciudadano

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