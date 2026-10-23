Después del zafarrancho entre PRI y MC, modifican reglas para ingresar a la Cámara de Diputados

¿Qué sucedió en la Cámara de Diputados?

El pasado martes 20 de octubre, los diputados Carlos Gutiérrez Mancilla y Xitlalic Ceja acudieron a las oficinas de los legisladores de Movimiento Ciudadano para arrojar agua sucia, denunciaron que su protesta se originó por la crisis hídrica y mala calidad del agua en Jalisco, entidad gobernada por el emecista Pablo Lemus.

Minutos después, al salir de las oficinas de MC, los dos priistas se encontraron al dirigente Jorge Álvarez Máynez, y a la coordinadora de la bancada emecista, Ivonne Ortega, a quienes les gritaron “asesinos” y “malditos”.

“El diputado (Gutiérrez Mancilla) intenta darle un golpe a nuestro coordinado (Álvarez Máynez) y el diputado Juan Zavala lo contiene y comienzan a venir los jaloneos (…) Yo le digo: ‘Tranquilo, te escuchamos. ¿De qué quieres hablar?’”, describió Ivonne Ortega.

En estos jaloneos intervinieron no solo legisladores, también personas que presuntamente trabajan con el diputado del PRI.

¿En qué ayuda este espectáculo de los porros del PRI para resolver la crisis del agua? Venir a agredir a nuestras oficinas y a provocar con este montaje infame es una burla frente al problema real de la gente. Es una falta de respeto a las personas y a una causa legítima. https://t.co/Mljt7ryaEC — Jorge Álvarez Máynez (@AlvarezMaynez) October 20, 2026

¿Qué medidas tomaron para ingresar a la Cámara de Diputados?

Tras el enfrentamiento, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Raúl Bolaños Cacho, se reunió con los coordinadores de las bancadas de San Lázaro y acordaron nuevas reglas para acceder al recinto legislativo y al Salón de Pleno.

Además, solicitó la Dirección General de Resguardo un informe de todas las personas que participaron en los hechos que no son diputados con el fin de que se les niegue el acceso a San Lázaro.

