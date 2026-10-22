Argentina declara terroristas al Cártel de Sinaloa y a La Nueva Familia Michoacana

Además de los dos grupos mexicanos, la medida comprende a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y Los Tiguerones, organización criminal ecuatoriana.

El anuncio fue realizado por la Oficina del Presidente de Argentina, que ordenó incorporar a las cinco organizaciones al registro público de entidades vinculadas con actos de terrorismo y su financiamiento.

Por qué Argentina incluyó al Cártel de Sinaloa

El gobierno argentino señaló que el Cártel de Sinaloa es una organización criminal transnacional dedicada principalmente al narcotráfico, aunque también le atribuyó actividades como el contrabando y los secuestros.

La administración de Milei sostuvo que la designación responde a su compromiso de combatir el narcoterrorismo. También indicó que el grupo ya fue declarado organización terrorista por Estados Unidos.

La Nueva Familia Michoacana también figura en la lista

La decisión incluye a La Nueva Familia Michoacana, otra organización criminal de origen mexicano. Según la descripción del gobierno argentino, sus actividades comprenden el tráfico internacional de drogas y la minería ilegal.

Las autoridades argentinas también advirtieron sobre la expansión regional del grupo, un elemento que señalaron al justificar su incorporación al registro.

Qué países declararon a carteles de la droga mexicanos como organizaciones terroristas

Estados Unidos, Canadá y Costa Rica incluyó a cárteles mexicanos en sus listas de organizaciones terroristas. Estados Unidos designó en febrero de 2025 al Cártel de Sinaloa, al CJNG, al Cártel del Golfo, al Cártel del Noroeste, a La Nueva Familia Michoacana y a Cárteles Unidos. En julio de 2026, agregó al Cártel de Juárez y a Los Viagras, para sumar ocho grupos.