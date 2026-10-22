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México

Argentina declara terroristas al Cártel de Sinaloa y a La Nueva Familia Michoacana

La decisión del gobierno de Javier Milei incluye al Cártel de Sinaloa, La Nueva Familia Michoacana y otras tres organizaciones señaladas por sus actividades criminales.
jue 22 octubre 2026 12:34 PM
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Militares caminan en terracería.
La decisión del gobierno de Milei también alcanza a organizaciones de Colombia y Ecuador, como parte de su estrategia en contra del narcoterrorismo. (Cuartoscuro/Pedro Anza)

El gobierno de Javier Milei incorporó a las dos organizaciones criminales mexicanas a un registro oficial relacionado con el terrorismo y su financiamiento, junto con otros tres grupos de América Latina.

La lista de organizaciones consideradas terroristas por Argentina ahora incluye a dos grupos criminales mexicanos: el Cártel de Sinaloa y La Nueva Familia Michoacana. La decisión del gobierno de Milei también alcanza a organizaciones de Colombia y Ecuador, como parte de su estrategia en contra del narcoterrorismo.

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Además de los dos grupos mexicanos, la medida comprende a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y Los Tiguerones, organización criminal ecuatoriana.

El anuncio fue realizado por la Oficina del Presidente de Argentina, que ordenó incorporar a las cinco organizaciones al registro público de entidades vinculadas con actos de terrorismo y su financiamiento.

Por qué Argentina incluyó al Cártel de Sinaloa

El gobierno argentino señaló que el Cártel de Sinaloa es una organización criminal transnacional dedicada principalmente al narcotráfico, aunque también le atribuyó actividades como el contrabando y los secuestros.

La administración de Milei sostuvo que la designación responde a su compromiso de combatir el narcoterrorismo. También indicó que el grupo ya fue declarado organización terrorista por Estados Unidos.

La Nueva Familia Michoacana también figura en la lista

La decisión incluye a La Nueva Familia Michoacana, otra organización criminal de origen mexicano. Según la descripción del gobierno argentino, sus actividades comprenden el tráfico internacional de drogas y la minería ilegal.

Las autoridades argentinas también advirtieron sobre la expansión regional del grupo, un elemento que señalaron al justificar su incorporación al registro.

Qué países declararon a carteles de la droga mexicanos como organizaciones terroristas

Estados Unidos, Canadá y Costa Rica incluyó a cárteles mexicanos en sus listas de organizaciones terroristas. Estados Unidos designó en febrero de 2025 al Cártel de Sinaloa, al CJNG, al Cártel del Golfo, al Cártel del Noroeste, a La Nueva Familia Michoacana y a Cárteles Unidos. En julio de 2026, agregó al Cártel de Juárez y a Los Viagras, para sumar ocho grupos.

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Canadá incorporó a los mismos grupos en su listado oficial, mientras que Costa Rica, bajo el gobierno de Laura Fernández, anunció en octubre de 2026 la clasificación de seis cárteles mexicanos como organizaciones narcoterroristas.

Por su parte, Argentina, encabezada por Javier Milei, incluyó al Cártel de Sinaloa y a La Nueva Familia Michoacana en su registro de entidades vinculadas con el terrorismo y su financiamiento, junto con grupos armados de Colombia y Ecuador.

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