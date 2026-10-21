Megamarcha IMSS hoy miércoles 21 de octubre: sigue en vivo la ruta, calles cerradas y vías alternas en el centro de CDMX

Esta mañana del 21 de octubre, Zoé Robledo, director general del Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS), anunció un acuerdo con el sindicato de trabajadores con un aumento salarial del 8%. Sin embargo, la propuesta quedó por debajo de las exigencias de los trabajadores que se han manifestado estas últimas semanas en la CDMX y otros estados.

Ante medios, voceros de los trabajadores inconformes del IMSS señalaron que, a pesar del anuncio, la marcha se llevaría a cabo esta tarde en la CDMX