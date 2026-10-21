Megamarcha IMSS hoy miércoles 21 de octubre: sigue en vivo la ruta, calles cerradas y vías alternas en el centro de CDMX
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¿Habrá marcha de los trabajadores del IMSS?
Esta mañana del 21 de octubre, Zoé Robledo, director general del Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS), anunció un acuerdo con el sindicato de trabajadores con un aumento salarial del 8%. Sin embargo, la propuesta quedó por debajo de las exigencias de los trabajadores que se han manifestado estas últimas semanas en la CDMX y otros estados.
Ante medios, voceros de los trabajadores inconformes del IMSS señalaron que, a pesar del anuncio, la marcha se llevaría a cabo esta tarde en la CDMX
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¿A qué hora será la marcha de trabajadores del IMSS?
Trabajadores activos y jubilados del IMSS marcharán este 21 de octubre a las 15:00 horas desde el Centro Médico Nacional Siglo XXI, ubicado en avenida Cuauhtémoc 330, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc, hacia el Zócalo capitalino.
Se prevé la participación de alrededor de 3 mil personas, por lo que podrían registrarse afectaciones viales sobre avenida Cuauhtémoc y en las calles del Centro Histórico conforme avance la movilización.
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Ruta de la marcha de trabajadores del IMSS y alternativas viales
La marcha de trabajadores activos y jubilados del IMSS está prevista para las 15:00 horas, con un recorrido que contempla:
- Avenida Cuauhtémoc
- Paseo de la Reforma, a la altura de Insurgentes y el número 476
- Viaducto Río de la Piedad
- Calzada de Tlalpan
- Eje 3 Oriente
- Zócalo de la Ciudad de México
Ante las posibles afectaciones viales, los automovilistas pueden considerar como alternativas:
- Avenidas Doctor Vértiz
- Chapultepec
- Circuito Interior
- Eje 4 Sur
- Periférico
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Metrobús prevé modificaciones en cuatro líneas por marcha de trabajadores del IMSS
La marcha de trabajadores activos y jubilados del IMSS podría generar modificaciones en el servicio del Metrobús, principalmente en las líneas 1, 3, 4 y 7.
Las estaciones que podrían presentar afectaciones son:
- Línea 1: Reforma.
- Línea 3: Dr. Márquez, Hospital General, Jardín Pushkin, Cuauhtémoc, Balderas, Juárez e Hidalgo.
- Línea 4: Hidalgo, Bellas Artes y Teatro Blanquita.
- Línea 7: El Ángel, Hamburgo, Reforma, París, Amajac y El Caballito.
Se recomienda a los usuarios anticipar sus traslados y mantenerse atentos a los avisos oficiales del Metrobús para conocer posibles cierres temporales o cambios en el servicio durante la movilización, prevista para las 15:00 horas.
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¿Por qué marchan los trabajadores del IMSS?
Trabajadores activos y jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) marcharán para exigir la renuncia del secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), a quien señalan por presuntas violaciones a la legislación laboral y a los estatutos sindicales.
Entre sus demandas también están el respeto a sus derechos laborales, el abasto oportuno de medicamentos, insumos y equipo médico, mejores condiciones salariales, jubilaciones dignas y el fin de la precarización laboral, el acoso y las represalias sindicales.