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México

¿Cárteles mexicanos entrenados en Ucrania? Rusia acusa de eso al gobierno de Zelenski

La inteligencia rusa asegura que al menos 80 integrantes de grupos criminales recibieron entrenamiento en Ucrania para ensamblar y operar drones de combate.
mié 21 octubre 2026 02:45 PM
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En la imagen, dividida en tres, se ve a Vladimir Putin, a un integrante del Cártel Jalisco y a Volodímir Zelenski.
Rusia inició una guerra con Ucrania en el 2022. (Fotos: Cuartoscuro/Especial )

A través del Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia (SVR), el gobierno de Vladimir Putin afirmó que autoridades de Estados Unidos investigan vínculos entre cárteles mexicanos del narcotráfico y representantes del gobierno del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

De acuerdo con la versión difundida por la Cancillería rusa, las agrupaciones criminales habrían enviado durante años a integrantes a Ucrania para recibir entrenamiento en el ensamblaje y uso de drones en combate.

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¿Ucrania entrena a narcotraficantes mexicanos?

En un comunicado publicado por el SVR y replicado por la diplomacia rusa, el organismo aseguró que las investigaciones estadounidenses permitieron identificar a por lo menos 80 personas que habrían recibido esa preparación en las filas de las Fuerzas Armadas de Ucrania.

Sin embargo, la publicación no presentó pruebas documentales que permitan corroborar de manera independiente estos señalamientos.


La inteligencia rusa sostuvo que los pagos por el supuesto adiestramiento se habrían transferido a funcionarios cercanos a Zelenski con dinero procedente de la venta de drogas en Estados Unidos.

También advirtió que la presencia de operadores de drones FPV capacitados en Ucrania podría representar un riesgo para los agentes estadounidenses que participan en operaciones contra el narcotráfico en la frontera con México.

El SVR planteó que la presunta cooperación podría tener consecuencias políticas para el mandatario ucraniano y afectar el respaldo de Washington a su gobierno.

El señalamiento forma parte de una serie de acusaciones de Moscú contra Zelenski, a quien también reprocha presuntos actos de corrupción y su negativa a convocar elecciones.

La información difundida por Rusia no incluye detalles sobre las agencias estadounidenses involucradas ni sobre el avance de la supuesta investigación.

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Conflicto Ucrania y Rusia Ucrania Kiev Vladimir Putin

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