¿Ucrania entrena a narcotraficantes mexicanos?

En un comunicado publicado por el SVR y replicado por la diplomacia rusa, el organismo aseguró que las investigaciones estadounidenses permitieron identificar a por lo menos 80 personas que habrían recibido esa preparación en las filas de las Fuerzas Armadas de Ucrania.

Sin embargo, la publicación no presentó pruebas documentales que permitan corroborar de manera independiente estos señalamientos.

❗️ La cooperación entre cárteles de droga mexicanos y el régimen de Zelenski se suma a la corrupción, el descaro de Zelenski, su desprecio a las alusiones más que evidentes de Washington de no atacar refinerías rusas, y su negativa a celebrar elecciones https://t.co/M53RNdfMlO https://t.co/gQsdhqyQFx — Cancillería de Rusia 🇷🇺 (@mae_rusia) October 20, 2026



La inteligencia rusa sostuvo que los pagos por el supuesto adiestramiento se habrían transferido a funcionarios cercanos a Zelenski con dinero procedente de la venta de drogas en Estados Unidos.

También advirtió que la presencia de operadores de drones FPV capacitados en Ucrania podría representar un riesgo para los agentes estadounidenses que participan en operaciones contra el narcotráfico en la frontera con México.

El SVR planteó que la presunta cooperación podría tener consecuencias políticas para el mandatario ucraniano y afectar el respaldo de Washington a su gobierno.

El señalamiento forma parte de una serie de acusaciones de Moscú contra Zelenski, a quien también reprocha presuntos actos de corrupción y su negativa a convocar elecciones.

La información difundida por Rusia no incluye detalles sobre las agencias estadounidenses involucradas ni sobre el avance de la supuesta investigación.