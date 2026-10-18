La representación diplomática insiste en que desplazarse en grupo no modifica las consecuencias anunciadas para quienes cruzan ilegalmente. Entre ellas menciona la detención, la deportación y el procesamiento penal.

La advertencia forma parte de una serie de publicaciones dirigidas a migrantes mexicanos y centroamericanos que contemplan llegar a la frontera estadounidense mediante estas movilizaciones.

Uno de los elementos centrales del mensaje es “Ni lo intentes”, utilizado para desalentar los intentos de ingreso irregular.

La embajada sostiene que las caravanas que surgieron durante la administración de Donald Trump fueron desmanteladas y anticipa que una nueva movilización enfrentaría el mismo resultado.

En otro de sus mensajes, la sede diplomática aseguró que la vigilancia fronteriza se mantiene por tierra, cielo y mar.

Viajar en caravana no cambia las consecuencias de intentar ingresar ilegalmente a Estados Unidos. La frontera permanece cerrada a la migración ilegal y es vigilada por tierra, cielo y mar. No pongas tu seguridad en riesgo. #NiLoIntentes https://t.co/LklkbLgF1O — Embajada de EE.UU. en México (@USEmbassyMEX) October 18, 2026





México ya pagó el muro con los aranceles, afirma Donald Trump

La construcción del muro fronterizo volvió a ocupar un lugar destacado en el discurso del presidente Donald Trump, quien ahora afirmó que México terminó pagando el costo de la obra con los aranceles comerciales.

Durante un mitin celebrado en Highland Heights, Kentucky, el presidente estadounidense aseguró que, incluso, los ingresos obtenidos superaron varias veces el valor de la obra.