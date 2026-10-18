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México

Estados Unidos endurece su mensaje en contra de las caravanas migrantes y lanza advertencia

La embajada de Estados Unidos en México advierte que desplazarse en grupo no evita las posibles consecuencias legales de cruzar la frontera sin autorización.
dom 18 octubre 2026 11:38 AM
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Una persona sostiene una bandera de México con su mano derecha en el muro fronterizo entre México y Estados Unidos.
El presidente Donald Trump aseguró que se construyeron más de 3,200 kilómetros de muro durante sus dos mandatos. (Cuartoscuro/Omar Martínez Noyola)

La embajada de Estados Unidos en México intensificó sus mensajes en contra de las caravanas migrantes y advirtió sobre las consecuencias de ingresar sin autorización.

La estrategia de Estados Unidos en contra la migración irregular no se limita a impedir los cruces fronterizos. Los mensajes difundidos por su embajada en México también ponen el foco en las consecuencias que pueden enfrentar quienes intenten ingresar al país sin autorización, incluso si viajan en una caravana.

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La representación diplomática insiste en que desplazarse en grupo no modifica las consecuencias anunciadas para quienes cruzan ilegalmente. Entre ellas menciona la detención, la deportación y el procesamiento penal.

La advertencia forma parte de una serie de publicaciones dirigidas a migrantes mexicanos y centroamericanos que contemplan llegar a la frontera estadounidense mediante estas movilizaciones.

Uno de los elementos centrales del mensaje es “Ni lo intentes”, utilizado para desalentar los intentos de ingreso irregular.

La embajada sostiene que las caravanas que surgieron durante la administración de Donald Trump fueron desmanteladas y anticipa que una nueva movilización enfrentaría el mismo resultado.

En otro de sus mensajes, la sede diplomática aseguró que la vigilancia fronteriza se mantiene por tierra, cielo y mar.


México ya pagó el muro con los aranceles, afirma Donald Trump

La construcción del muro fronterizo volvió a ocupar un lugar destacado en el discurso del presidente Donald Trump, quien ahora afirmó que México terminó pagando el costo de la obra con los aranceles comerciales.

Durante un mitin celebrado en Highland Heights, Kentucky, el presidente estadounidense aseguró que, incluso, los ingresos obtenidos superaron varias veces el valor de la obra.

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En el acto, donde el republicano respaldó a candidatos de su partido para las elecciones legislativas del próximo 3 de noviembre, Trump defendió los gravámenes aplicados a México y retomó la promesa con la que inició su primera campaña presidencial: que el país vecino pagaría el muro.

En esta ocasión, presentó la recaudación arancelaria como argumento para sostener que había cumplido aquel compromiso y aseguró que se construyeron más de 3,200 kilómetros de muro durante sus dos mandatos.

Durante el mitin, Trump también arremetió en contra de los periodistas que cuestionaron quién había pagado el muro y defendió su estrategia migratoria.

En este sentido, el mandatario aseguró que durante su actual mandato no ingresó ningún migrante a través de la frontera estadounidense y destacó las deportaciones realizadas por su administración.

El presidente aprovechó además el acto para reivindicar su decisión de llamar “Golfo de América” al Golfo de México.

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