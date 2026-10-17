Claudia Sheinbaum pide a la población extremar precauciones ante el paso del huracán Trudy

La mandataria acotó que es importante atender las recomendaciones del Sistema Nacional de Protección Civil y seguir la información actualizada en canales oficiales. Trudy se intensificó a huracán categoría 2 después de las 15:00 horas.





Exhortamos a la población a extremar precauciones ante el paso del huracán Trudy en el océano Pacífico y el frente frío número 2 en el golfo de México. Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

El último reporte del Meteorológico Nacional lo localizó aproximadamente a 180 kilómetros al sur-suroeste de Manzanillo, Colima, y a 190 km al oeste-suroeste de Punta San Telmo, Michoacán, con vientos máximos sostenidos de 155 kilómetros por hora (km/h) y rachas de 195 km/h.

¿Qué estados tendrán lluvias intensas por el huracán Trudy?

Según el Servicio Meteorológico Nacional, por el paso del huracán Trudy habrá lluvias durante los próximos dos días en los siguientes estados:

- Colima

- Michoacán

- Jalisco

- Nayarit

- Guerrero

- Chiapas

- Tabasco

- Oaxaca

- Veracruz

Además, se pronostican vientos de 80 a 90 km/h con rachas de 100 a 120 km/h y oleaje de 5 a 7 metros (m) de altura en las costas de Jalisco, Colima y Michoacán. Mientras que para Guerrero se espera viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h y olas de 2 a 3 m de altura.

Para el golfo de México, la Secretaría de Marina mantiene el cierre de puertos a todo tipo de embarcaciones en Tamaulipas, Veracruz y Tabasco.

¿Qué riesgos y afectaciones puede provocar el huracán Trudy?

Según la Conagua, las precipitaciones del huracán Trudy "podrían originar deslaves, incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como desbordamientos e inundaciones en las zonas bajas de los estados mencionados".