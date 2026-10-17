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México

Claudia Sheinbaum pide a la población extremar precauciones ante el paso del huracán Trudy

La presidenta solicitó antender las recomendaciones de Protección Civil por el huracán Trudy, que evolucionó a categoría 2 y generará lluvias en Colima, Michoacán, Jalisco y Nayarit.
sáb 17 octubre 2026 06:28 PM
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Mapa del Meteorológico Nacional, donde se aprecia la trayectoria del huracán Trudy.
El huracán Trudy genera lluvias, vientos y oleaje elevado en estados del Pacífico mexicano. Las autoridades recomiendan seguir los avisos oficiales. (Foto: Servicio Meteorológico Nacional)

La presidenta Claudia Sheinbaum exhortó a la población a extremar precauciones por el paso del huracán Trudy, especialmente en los estados del occidente y sur del país.

En un mensaje a través de sus redes sociales, recordó que el huracán afectará principalmente Colima, Jalisco, Nayarit y Michoacán, con lluvias intensas, rachas de viento fuerte y oleaje elevado, pero también advirtió que tendrá impacto en otros estados de la República.

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La mandataria acotó que es importante atender las recomendaciones del Sistema Nacional de Protección Civil y seguir la información actualizada en canales oficiales. Trudy se intensificó a huracán categoría 2 después de las 15:00 horas.


Exhortamos a la población a extremar precauciones ante el paso del huracán Trudy en el océano Pacífico y el frente frío número 2 en el golfo de México.
Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

El último reporte del Meteorológico Nacional lo localizó aproximadamente a 180 kilómetros al sur-suroeste de Manzanillo, Colima, y a 190 km al oeste-suroeste de Punta San Telmo, Michoacán, con vientos máximos sostenidos de 155 kilómetros por hora (km/h) y rachas de 195 km/h.

¿Qué estados tendrán lluvias intensas por el huracán Trudy?

Según el Servicio Meteorológico Nacional, por el paso del huracán Trudy habrá lluvias durante los próximos dos días en los siguientes estados:

- Colima
- Michoacán
- Jalisco
- Nayarit
- Guerrero
- Chiapas
- Tabasco
- Oaxaca
- Veracruz

Además, se pronostican vientos de 80 a 90 km/h con rachas de 100 a 120 km/h y oleaje de 5 a 7 metros (m) de altura en las costas de Jalisco, Colima y Michoacán. Mientras que para Guerrero se espera viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h y olas de 2 a 3 m de altura.

Para el golfo de México, la Secretaría de Marina mantiene el cierre de puertos a todo tipo de embarcaciones en Tamaulipas, Veracruz y Tabasco.

¿Qué riesgos y afectaciones puede provocar el huracán Trudy?

Según la Conagua, las precipitaciones del huracán Trudy "podrían originar deslaves, incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como desbordamientos e inundaciones en las zonas bajas de los estados mencionados".

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En ese sentido, las autoridades exhortaron a la población a permanecer atenta a los avisos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y de Protección Civil.

Entre las principales medidas de prevención, las autoridades recomiendan:

- Evitar cruzar calles, ríos o arroyos con corrientes de agua
- Mantenerse lejos de cauces que puedan crecer
- No acercarse a zonas de oleaje elevado
- Respetar las restricciones para las actividades marítimas.

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Florence Claudia Sheinbaum Jalisco

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