Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
México

Huracán Trudy se intensifica a categoría 2: lluvias intensas, estados en riesgo y trayectoria del ciclón

El ciclón registra vientos sostenidos de 155 km/h y rachas de 195 km/h. Se prevén lluvias intensas en Colima y Michoacán, además de oleaje de hasta siete metros.
sáb 17 octubre 2026 05:02 PM
Añadir Expansión Política en Google
Imagen satelital del avance del huracán Trudy sobre el Pacífico mexicano.
Trudy se desplaza hacia el noroeste y podría pasar cerca de las costas de Jalisco, Colima y Michoacán entre el sábado y el domingo. (SMN)

El huracán Trudy se intensificó nuevamente a categoría 2 en la escala Saffir-Simpson y mantiene en alerta a varios estados del Pacífico mexicano por las lluvias intensas, los fuertes vientos y el oleaje elevado que genera su circulación, informó la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

A las 15:00 horas del sábado 17 de octubre, tiempo del centro de México, el centro del ciclón se localizó aproximadamente a 180 kilómetros (km) al sur-suroeste de Manzanillo, Colima, y a 190 km al oeste-suroeste de Punta San Telmo, Michoacán. Presentaba vientos máximos sostenidos de 155 kilómetros por hora (km/h), rachas de 195 km/h y se desplazaba hacia el noroeste a 17 km/h.

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés) también reportó vientos sostenidos de 155 km/h y advirtió que Trudy podría fortalecerse un poco más durante la noche del sábado. El pronóstico contempla que el ciclón pase cerca de las costas del occidente de México entre el sábado y el domingo.

Ante este escenario, las autoridades mantienen zonas de prevención y vigilancia por vientos de tormenta tropical y de huracán en tramos de las costas de Jalisco, Colima, Michoacán y Nayarit, incluidas las Islas Marías.

Publicidad

¿Qué estados tendrán lluvias por el huracán Trudy?

La circulación del ciclón favorecerá precipitaciones de distinta intensidad en cinco estados, con los acumulados más elevados en Colima y Michoacán.

De acuerdo con el aviso meteorológico de Conagua, el pronóstico de lluvias es el siguiente:

Lluvias intensas, de 75 a 150 milímetros: en Colima y en el sur y la costa de Michoacán.

Lluvias muy fuertes, de 50 a 75 milímetros: en la costa y el sur de Jalisco, así como en el sur de Nayarit.

Lluvias fuertes, de 25 a 50 milímetros: en el suroeste de Guerrero.

Estas precipitaciones pueden provocar deslaves, crecidas de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones, especialmente en zonas bajas. Por ello, las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los avisos oficiales y seguir las indicaciones de Protección Civil.


¿Dónde habrá vientos fuertes y oleaje elevado?

Además de las lluvias, Trudy generará condiciones peligrosas en el litoral del Pacífico. El pronóstico de Conagua señala que las costas de Jalisco, Colima y Michoacán podrían registrar vientos de 80 a 90 km/h, con rachas de entre 100 y 120 km/h.

En esas mismas zonas se espera oleaje de entre cinco y siete metros de altura. En la costa de Guerrero, las previsiones apuntan a vientos de 30 a 40 km/h, con rachas de 50 a 70 km/h, y olas de entre dos y tres metros.

El oleaje elevado representa un riesgo para las actividades marítimas y las personas que se encuentren cerca de la costa. Las autoridades exhortan a extremar precauciones y atender las restricciones que se establezcan para la navegación.

Publicidad

¿Cuál es la trayectoria prevista de Trudy?

El último reporte del NHC prevé que Trudy continúe desplazándose hacia el noroeste y pase cerca de las costas del occidente y centro del Pacífico mexicano entre el sábado por la noche y el domingo.

El pronóstico contempla los siguientes escenarios:

Sábado 17 de octubre: el ciclón mantiene la categoría 2, con vientos sostenidos de 155 km/h y rachas superiores. No se descarta un fortalecimiento adicional durante la noche.

Domingo 18 de octubre: se espera que Trudy continúe su desplazamiento hacia el noroeste y pase cerca de las costas del occidente de México.

Domingo por la noche o lunes: el sistema podría comenzar a debilitarse, de acuerdo con el pronóstico del NHC.

Las posiciones y la intensidad previstas pueden cambiar conforme evolucione el sistema. El acercamiento del centro del huracán a las costas no significa necesariamente que tocará tierra, por lo que es importante seguir las actualizaciones oficiales.

¿Qué zonas están bajo vigilancia por el huracán Trudy?

Conagua mantiene las siguientes zonas de prevención y vigilancia por los vientos asociados al ciclón:

Prevención por vientos de huracán: desde Manzanillo, Colima, hasta Cabo Corrientes, Jalisco.

Vigilancia por vientos de huracán: desde Manzanillo, Colima, hasta Punta San Telmo, Michoacán.

Prevención por vientos de tormenta tropical: desde Manzanillo hasta Lázaro Cárdenas, en Michoacán, y desde Cabo Corrientes, Jalisco, hasta San Blas, Nayarit, incluidas las Islas Marías.

Prevención por vientos de tormenta tropical: desde Punta Mita hasta San Blas, Nayarit.

Estas zonas delimitan los tramos costeros en los que se prevén o podrían presentarse condiciones peligrosas. La población debe consultar los avisos más recientes para conocer cualquier modificación de las alertas.

Publicidad

Recomendaciones ante el huracán Trudy

La Conagua y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) recomiendan extremar precauciones en los estados bajo los efectos del huracán y atender las indicaciones de las autoridades locales.

Entre las principales medidas de prevención están evitar cruzar calles, ríos o arroyos con corrientes de agua; mantenerse lejos de cauces que puedan crecer; no acercarse a zonas de oleaje elevado y respetar las restricciones para las actividades marítimas.

Para consultar las actualizaciones sobre la trayectoria y la intensidad de Trudy, la población puede revisar los avisos del Servicio Meteorológico Nacional en smn.conagua.gob.mx y los canales oficiales de la Comisión Nacional del Agua y Protección Civil.

Tags

Florence Lluvias

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad