Huracán Trudy se intensifica a categoría 2: lluvias intensas, estados en riesgo y trayectoria del ciclón

El huracán Trudy se intensificó nuevamente a categoría 2 en la escala Saffir-Simpson y mantiene en alerta a varios estados del Pacífico mexicano por las lluvias intensas, los fuertes vientos y el oleaje elevado que genera su circulación, informó la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

A las 15:00 horas del sábado 17 de octubre, tiempo del centro de México, el centro del ciclón se localizó aproximadamente a 180 kilómetros (km) al sur-suroeste de Manzanillo, Colima, y a 190 km al oeste-suroeste de Punta San Telmo, Michoacán. Presentaba vientos máximos sostenidos de 155 kilómetros por hora (km/h), rachas de 195 km/h y se desplazaba hacia el noroeste a 17 km/h.

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés) también reportó vientos sostenidos de 155 km/h y advirtió que Trudy podría fortalecerse un poco más durante la noche del sábado. El pronóstico contempla que el ciclón pase cerca de las costas del occidente de México entre el sábado y el domingo.

Ante este escenario, las autoridades mantienen zonas de prevención y vigilancia por vientos de tormenta tropical y de huracán en tramos de las costas de Jalisco, Colima, Michoacán y Nayarit, incluidas las Islas Marías.