Embajada de EU subastará su caja fuerte, sala y más artículos: esto necesitas para comprarlos

Si obtienes más de un lote no necesitas hacer una transferencia por cada uno. Puedes pagar todos en una sola operación, siempre que identifiques en el mensaje cada número de lote incluido.
También hay que considerar los tiempos bancarios. El pago no se considera concluido cuando envías la transferencia, sino hasta que el dinero aparece en la cuenta bancaria de la Embajada. Ese proceso puede tardar más de un día y mientras no exista confirmación no podrás retirar los artículos.
¿Qué necesitas para recoger una sala, caja fuerte u otro artículo?
Una vez confirmado el pago, el representante de la Embajada indicará el lugar y la hora en que deberás presentarte para recoger la mercancía. Ahí necesitarás mostrar el recibo original de la transferencia bancaria con los datos solicitados o una impresión del comprobante generado mediante banca por internet.
El comprador también debe resolver por su cuenta el traslado. Para acudir por los bienes tendrá que llevar un vehículo adecuado y suficiente personal para cargarlos, algo especialmente importante si ganó muebles grandes, electrodomésticos o una caja fuerte.
Después de confirmar el pago, el personal de la Embajada moverá la mercancía al frente del edificio de almacenamiento. Desde ese momento, el ganador pasa a ser responsable de cargarla, manejarla y retirarla oportunamente.
No todos los lotes necesariamente estarán en la misma dirección. Cuando un artículo se encuentre en otro sitio, el representante encargado comunicará al comprador dónde deberá recogerlo.