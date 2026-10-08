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México

Embajada de EU subastará su caja fuerte, sala y más artículos: esto necesitas para comprarlos

La venta tendrá 48 lotes con muebles, electrodomésticos y otros bienes; las pujas serán en línea y los ganadores deberán recogerlos.
jue 08 octubre 2026 02:45 PM
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Recorrido por las instalaciones de la "Nueva embajada de Estados Unidos en Mexico" ubicada en la colonia Irrigación de la colonia Miguel Hidalgo. El recinto de siete niveles albergará 81 ventanas consulares, el Centro Benjamín Franklin y contará con un sistema de paneles solares para su alimentación eléctrica.
Antes de ofertar, conviene revisar el estado de cada lote, ya que algunos artículos requieren reparaciones y se venden en las condiciones mostradas por la Embajada. (Mario Jasso/ Cuartoscuro)

La Embajada de Estados Unidos en México pondrá a la venta 48 lotes de bienes que ya no utiliza, entre ellos salas, refrigeradores, pantallas, equipo de cómputo y hasta cajas fuertes. La subasta se realizará por internet del 12 al 14 de octubre y cualquier interesado podrá revisar los artículos y presentar sus ofertas durante ese periodo.

Ganar una puja, sin embargo, es apenas el primer paso: después hay que pagar por transferencia y encargarse del retiro de la mercancía.

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¿Cuándo es la subasta de la Embajada de Estados Unidos y dónde participar?

Las ofertas abrirán el lunes 12 de octubre a las 10:00 horas y cerrarán el miércoles 14 de octubre a las 12:30 horas, de acuerdo con el anuncio realizado por la Embajada en su cuenta oficial de X.

Los 48 lotes pueden consultarse en la plataforma electrónica del Departamento de Estado, que será también el sitio desde donde se realizarán las pujas:

https://online-auction.state.gov/es-MX/Auction/Index/9fc5f516-0f81-4c25-b846-18d0fc6d37c8/Category/AllCategories/Page/1

Cada artículo establece un número máximo de ofertas que puede realizar un participante y los incrementos deben hacerse en moneda local. Como las posturas pueden cambiar mientras la subasta permanece activa, la plataforma recomienda darles seguimiento para decidir si es necesario mejorar la oferta antes del cierre.

Cadillac de 2002 en un estacionamiento.
De un Cadillac de 17,300 pesos a un reloj Cartier de 122,500; así puedes participar en la subasta del Gobierno El listado incluye vehículos, aeronaves y otros bienes; aquí puedes revisar qué se ofrece, cuánto cuesta de salida y qué necesitas para participar.

De cajas fuertes a salas: ¿qué artículos están a la venta?

Buena parte de la subasta está integrada por muebles y artículos para el hogar y la oficina, aunque también hay electrodomésticos, tecnología y otros bienes.

Entre los lotes disponibles aparecen:

  • Sillas ocasionales, de oficina y de comedor.
  • Sillas y mesas de jardín.
  • Sofás, sillones y salas.
  • Escritorios y mobiliario de oficina.
  • Comedores y buffeteras.
  • Mesas de café y mesas de esquina.
  • Bases de cama, colchones y cabeceras.
  • Refrigeradores.
  • Lavadoras y secadoras.
  • Microondas.
  • Pantallas.
  • Equipos de cómputo.
  • Cajas fuertes.
  • Llantas para camión.
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Antes de lanzar una oferta conviene revisar la información de cada lote y no guiarse únicamente por el precio. Algunos artículos necesitan reparaciones, por lo que su estado también debe considerarse antes de decidir cuánto pagar.

Si ganas una puja, así debes pagar los artículos

La Embajada no acepta pagos parciales ni prórrogas. Quien resulte ganador deberá liquidar por completo el monto de su oferta mediante transferencia bancaria a la cuenta indicada para la subasta.

La transferencia debe incluir información específica para que el pago pueda identificarse correctamente:

  • En “Mensaje para el destinatario” debes escribir la palabra “Subasta” y los números de los lotes que estás pagando.
  • En “Símbolo variable” debes colocar tu Número de Identificación Único (UID), disponible en la sección “Información para ganadores” de la plataforma.
  • En “Cantidad” debes ingresar el monto total de las ofertas que ganaste en moneda local.
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Si obtienes más de un lote no necesitas hacer una transferencia por cada uno. Puedes pagar todos en una sola operación, siempre que identifiques en el mensaje cada número de lote incluido.

También hay que considerar los tiempos bancarios. El pago no se considera concluido cuando envías la transferencia, sino hasta que el dinero aparece en la cuenta bancaria de la Embajada. Ese proceso puede tardar más de un día y mientras no exista confirmación no podrás retirar los artículos.

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¿Qué necesitas para recoger una sala, caja fuerte u otro artículo?

Una vez confirmado el pago, el representante de la Embajada indicará el lugar y la hora en que deberás presentarte para recoger la mercancía. Ahí necesitarás mostrar el recibo original de la transferencia bancaria con los datos solicitados o una impresión del comprobante generado mediante banca por internet.

El comprador también debe resolver por su cuenta el traslado. Para acudir por los bienes tendrá que llevar un vehículo adecuado y suficiente personal para cargarlos, algo especialmente importante si ganó muebles grandes, electrodomésticos o una caja fuerte.

Después de confirmar el pago, el personal de la Embajada moverá la mercancía al frente del edificio de almacenamiento. Desde ese momento, el ganador pasa a ser responsable de cargarla, manejarla y retirarla oportunamente.

No todos los lotes necesariamente estarán en la misma dirección. Cuando un artículo se encuentre en otro sitio, el representante encargado comunicará al comprador dónde deberá recogerlo.

Tampoco conviene dejar pasar la fecha asignada. Un artículo pagado que no sea retirado dentro del periodo programado puede considerarse abandonado y ser desechado sin posibilidad de recuperarlo. Solo en circunstancias especiales puede acordarse previamente otra fecha u horario con el administrador de la subasta.

En caso de adquirir un vehículo dentro de este tipo de subastas, el pago debe cotejarse además con el área de Finanzas antes de entregar la unidad y sus documentos, un procedimiento que puede tardar hasta cinco días hábiles.

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Subasta Embajada de Estados Unidos

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