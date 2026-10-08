Embajada de EU subastará su caja fuerte, sala y más artículos: esto necesitas para comprarlos

¿Cuándo es la subasta de la Embajada de Estados Unidos y dónde participar?

Las ofertas abrirán el lunes 12 de octubre a las 10:00 horas y cerrarán el miércoles 14 de octubre a las 12:30 horas, de acuerdo con el anuncio realizado por la Embajada en su cuenta oficial de X.



📣 ¡Llévele, llévele! 📣

Nueva subasta de la embajada, inicia el lunes 12 de octubre a las 10:00 am y concluye el miércoles 14 de octubre a las 12:30 pm, ingresa a este link y participa 👉 https://t.co/J0RbMKGZcO



Recuerda que el link se habilitará hasta el día de la subasta.… pic.twitter.com/uScOXBhVcC — Embajada de EE.UU. en México (@USEmbassyMEX) October 7, 2026

Los 48 lotes pueden consultarse en la plataforma electrónica del Departamento de Estado, que será también el sitio desde donde se realizarán las pujas:

https://online-auction.state.gov/es-MX/Auction/Index/9fc5f516-0f81-4c25-b846-18d0fc6d37c8/Category/AllCategories/Page/1

Cada artículo establece un número máximo de ofertas que puede realizar un participante y los incrementos deben hacerse en moneda local. Como las posturas pueden cambiar mientras la subasta permanece activa, la plataforma recomienda darles seguimiento para decidir si es necesario mejorar la oferta antes del cierre.



De cajas fuertes a salas: ¿qué artículos están a la venta?

Buena parte de la subasta está integrada por muebles y artículos para el hogar y la oficina, aunque también hay electrodomésticos, tecnología y otros bienes.

Entre los lotes disponibles aparecen: