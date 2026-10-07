Llegar al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) a través del suburbano de Buenavista será más caro. La tarifa promocional de 45 pesos que se aplicó durante los primeros meses de operación llegará a su fin y el viaje con origen o destino en el aeropuerto casi triplicará su precio.
Si viajas al AIFA desde CDMX, el tren será más caro: así quedará la tarifa desde el 10 de octubre
¿Cuándo cobrará más el boleto hacia el AIFA?
El cambio comenzará a aplicarse el 10 de octubre, mientras que el último día para aprovechar la tarifa de 45 pesos será el viernes 9 de octubre.
La conexión ferroviaria entre Buenavista y el AIFA comenzó operaciones el 26 de abril. En su arranque, el gobierno estableció una tarifa promocional de 45 pesos para los viajes que tuvieran como origen o destino el aeropuerto y de 11.50 pesos para los recorridos entre estaciones intermedias.
La promoción originalmente estaba contemplada para el primer mes de operación. Sin embargo, se mantuvo durante varios meses y ahora dará paso al esquema de tarifas establecido para el servicio.
¿Cuánto costará el tren al AIFA?
A partir del 10 de octubre, el precio dependerá del tipo de recorrido. Para los pasajeros que utilicen el tren específicamente para llegar al AIFA o salir del aeropuerto, la tarifa será de 110 pesos.
Las tarifas anunciadas para los distintos recorridos son:
Viaje corto: 11.50 pesos, para recorridos de hasta 12.89 kilómetros.
Viaje medio: 26.50 pesos, para recorridos de 12.9 a 25.59 kilómetros.
Viaje largo: 40 pesos, para recorridos de 25.60 a 37.6 kilómetros.
Viaje con origen o destino en el AIFA: 110 pesos.
El esquema considera una distancia de aproximadamente 41.1 kilómetros para el recorrido asociado con el aeropuerto.
¿Cuánto tendrás que pagar para ir y regresar del AIFA?
Para una persona que viaje al aeropuerto y después regrese en tren, el gasto pasará de 90 a 220 pesos, es decir, tendrá que gastar 130 pesos más por un viaje redondo.
El incremento cobra relevancia para quienes utilizan el tren con frecuencia para tomar vuelos desde el AIFA o para trabajadores que se trasladan de manera habitual hacia la terminal aérea.
¿Por qué costaba 45 pesos?
Los 45 pesos no correspondían a la tarifa definitiva del servicio. Se trataba de un precio promocional anunciado desde la puesta en operación del ramal Buenavista-AIFA.
Cuando se inauguró el servicio, Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) informó que habría una tarifa promocional de 45 pesos para los viajes con origen o destino en el AIFA y de 11.50 pesos para los recorridos entre estaciones intermedias. Las autoridades señalaron entonces que las tarifas definitivas serían publicadas al concluir el periodo.
La presidenta Claudia Sheinbaum también explicó durante la inauguración que los 45 pesos correspondían a una tarifa promocional y que posteriormente se darían a conocer los precios para el resto de la operación.
¿Cuánto tarda el tren de Buenavista al AIFA?
La estación Buenavista conecta con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y tiene una longitud aproximada de 43 kilómetros.
De acuerdo con la información de Banobras, el recorrido entre Buenavista y el AIFA puede realizarse en menos de 60 minutos. El servicio comenzó con siete estaciones, cuatro trenes y una frecuencia de aproximadamente 30 minutos.
La conexión aprovecha 19.5 kilómetros de infraestructura compartida entre Buenavista y Lechería y otros 23 kilómetros de nueva infraestructura entre Lechería y el AIFA.