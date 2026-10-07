Si viajas al AIFA desde CDMX, el tren será más caro: así quedará la tarifa desde el 10 de octubre

¿Cuándo cobrará más el boleto hacia el AIFA?

El cambio comenzará a aplicarse el 10 de octubre, mientras que el último día para aprovechar la tarifa de 45 pesos será el viernes 9 de octubre.

La conexión ferroviaria entre Buenavista y el AIFA comenzó operaciones el 26 de abril. En su arranque, el gobierno estableció una tarifa promocional de 45 pesos para los viajes que tuvieran como origen o destino el aeropuerto y de 11.50 pesos para los recorridos entre estaciones intermedias.

La promoción originalmente estaba contemplada para el primer mes de operación. Sin embargo, se mantuvo durante varios meses y ahora dará paso al esquema de tarifas establecido para el servicio.

¿Cuánto costará el tren al AIFA?

A partir del 10 de octubre, el precio dependerá del tipo de recorrido. Para los pasajeros que utilicen el tren específicamente para llegar al AIFA o salir del aeropuerto, la tarifa será de 110 pesos.

Las tarifas anunciadas para los distintos recorridos son:

Viaje corto: 11.50 pesos, para recorridos de hasta 12.89 kilómetros.

Viaje medio: 26.50 pesos, para recorridos de 12.9 a 25.59 kilómetros.

Viaje largo: 40 pesos, para recorridos de 25.60 a 37.6 kilómetros.

Viaje con origen o destino en el AIFA: 110 pesos.





El esquema considera una distancia de aproximadamente 41.1 kilómetros para el recorrido asociado con el aeropuerto.