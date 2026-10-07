Tormenta tropical Isaías puede volverse huracán: qué estados de México serán los más afectados

¿Dónde está la tormenta tropical Isaías y qué tan fuerte es?

Isaías se formó durante la madrugada de este miércoles 7 de octubre en el Golfo de México. A las 06:00 horas, tiempo del centro del país, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ubicó su centro aproximadamente a 380 kilómetros al este de Cabo Rojo, Veracruz, y 430 kilómetros al oeste de Progreso, Yucatán.

En ese momento registraba vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora, rachas de 85 km/h y avanzaba hacia el este-noreste a 13 km/h. Horas después, el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC) elevó la intensidad inicial estimada a unos 75 km/h tras detectar un fortalecimiento del sistema.

Ese desplazamiento mantiene a Isaías sobre aguas del Golfo mientras comienza a alejarse gradualmente de México, aunque su extensa circulación todavía puede provocar lluvias, viento y oleaje en el oriente y sureste del país.

Actualización de la #TormentaTropical #Isaias esta mañana en el #GolfoDeMéxico. Se encuentra a 395 km al este-noreste de Cabo Rojo, #Veracruz. Detalles en el gráfico pic.twitter.com/EkNqy41GAy — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 7, 2026

¿Qué estados de México serán los más afectados por Isaías?

Las afectaciones en México se concentrarán principalmente en el oriente, sureste y la península de Yucatán, aunque la intensidad será distinta en cada entidad.

Los acumulados de lluvia más elevados están previstos para Campeche y Yucatán, donde pueden registrarse precipitaciones intensas de 75 a 150 milímetros. En Campeche, el mayor impacto se espera en el norte; para Yucatán, las zonas más expuestas serán el norte y oeste.