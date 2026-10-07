Tormenta tropical Isaías puede volverse huracán: qué estados de México serán los más afectados

¿Cuándo podría convertirse Isaías en huracán?
El pronóstico apunta a que Isaías seguirá fortaleciéndose durante las próximas horas y podría alcanzar fuerza de huracán durante el jueves 8 de octubre.
Las condiciones que encontrará en su trayectoria favorecen esa intensificación: aguas del Golfo con temperaturas cercanas a niveles récord para esta época del año, abundante humedad y cambios relativamente moderados en la velocidad y dirección del viento en diferentes niveles de la atmósfera.
Para la mañana del jueves, proyecta vientos de aproximadamente 120 km/h, suficientes para alcanzar fuerza de huracán. La intensificación continuaría y, hacia la mañana del viernes 9 de octubre, el pronóstico contempla vientos cercanos a 175 km/h.
De cumplirse esa previsión, Isaías se convertiría en el primer huracán de la temporada 2026 en el Atlántico. El NHC advierte, sin embargo, que todavía existen diferencias entre los modelos sobre la trayectoria exacta, la velocidad del ciclón y qué tan rápido podría fortalecerse.
¿Isaías tocará tierra en México y hacia dónde se dirige?
No, su movimiento hacia el este-noreste cambiará gradualmente hacia el norte durante los próximos días, llevándolo hacia la costa estadounidense del Golfo, según los expertos.
La previsión coloca al ciclón acercándose a esa región durante la tarde del viernes. Conforme avance, también aumentará su velocidad de desplazamiento y se espera que crezca en tamaño.
Ante ese escenario, Estados Unidos mantiene una vigilancia por marejada ciclónica desde la desembocadura del río Mississippi hasta Yankeetown, Florida, además de una vigilancia de huracán desde Bay St. Louis, Mississippi, hasta Indian Pass, Florida. El riesgo de vientos dañinos aumenta especialmente para sectores del Panhandle de Florida, el sur de Alabama y Mississippi.
Aunque el centro del ciclón se aleje de territorio mexicano, sus efectos no desaparecerán de inmediato. El NHC prevé que Isaías todavía pueda provocar ráfagas de viento y lluvias fuertes en la parte occidental de la península de Yucatán durante aproximadamente el próximo día.