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México

Tormenta tropical Isaías puede volverse huracán: qué estados de México serán los más afectados

Isaías gana fuerza sobre el Golfo de México mientras su circulación provoca lluvias, fuertes rachas de viento y oleaje elevado. Te decimos qué estados serán los más afectados por el clima.
mié 07 octubre 2026 10:27 AM
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Trabajadores de la compañía eléctrica se reúnen para una sesión de planificación en Puerto San Carlos, Baja California Sur (México), ante la llegada del huracán Polo el 28 de septiembre de 2026. Se prevé que el huracán toque tierra posiblemente como categoría 3, trayendo consigo condiciones meteorológicas extremas que incluyen fuertes vientos, cortes de electricidad e inundaciones repentinas.
El SMN prevé lluvias de hasta 150 milímetros en Campeche y Yucatán, además de oleaje de hasta 3 metros en las costas de Veracruz y Tabasco. (imagen temática) (CARL DE SOUZA/AFP)

La tormenta tropical Isaías se formó este miércoles 7 de octubre en aguas del Golfo de México y podría fortalecerse hasta convertirse en huracán durante las próximas horas. Mientras avanza hacia el este-noreste, su circulación ya genera lluvias, viento y oleaje en distintas regiones del país.

El pronóstico permite anticipar cómo evolucionará el sistema, hacia dónde se dirige y cuáles serán los estados de México con mayores afectaciones.

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¿Dónde está la tormenta tropical Isaías y qué tan fuerte es?

Isaías se formó durante la madrugada de este miércoles 7 de octubre en el Golfo de México. A las 06:00 horas, tiempo del centro del país, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ubicó su centro aproximadamente a 380 kilómetros al este de Cabo Rojo, Veracruz, y 430 kilómetros al oeste de Progreso, Yucatán.

En ese momento registraba vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora, rachas de 85 km/h y avanzaba hacia el este-noreste a 13 km/h. Horas después, el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC) elevó la intensidad inicial estimada a unos 75 km/h tras detectar un fortalecimiento del sistema.

Ese desplazamiento mantiene a Isaías sobre aguas del Golfo mientras comienza a alejarse gradualmente de México, aunque su extensa circulación todavía puede provocar lluvias, viento y oleaje en el oriente y sureste del país.

¿Qué estados de México serán los más afectados por Isaías?

Las afectaciones en México se concentrarán principalmente en el oriente, sureste y la península de Yucatán, aunque la intensidad será distinta en cada entidad.

Los acumulados de lluvia más elevados están previstos para Campeche y Yucatán, donde pueden registrarse precipitaciones intensas de 75 a 150 milímetros. En Campeche, el mayor impacto se espera en el norte; para Yucatán, las zonas más expuestas serán el norte y oeste.

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El pronóstico del SMN contempla:

- Campeche: lluvias intensas de 75 a 150 mm en el norte, rachas de viento de 40 a 60 km/h y oleaje de 1 a 2 metros.

- Yucatán: lluvias intensas de 75 a 150 mm en el norte y oeste, además de rachas de 40 a 60 km/h en sus costas.

- Veracruz: lluvias muy fuertes de 50 a 75 mm en el centro y sur, rachas de 50 a 70 km/h en la costa y oleaje de 2 a 3 metros.

- Tabasco: lluvias muy fuertes de 50 a 75 mm en la costa, rachas de 40 a 60 km/h y oleaje de 2 a 3 metros.

- Tamaulipas: lluvias muy fuertes de 50 a 75 mm en la zona costera y rachas de 40 a 60 km/h.

- Quintana Roo: lluvias fuertes de 25 a 50 mm principalmente en el norte y oeste.

Las precipitaciones pueden favorecer deslaves, crecidas de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones en zonas bajas, por lo que el SMN y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) pidieron seguir los avisos oficiales y las indicaciones de Protección Civil.

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¿Cuándo podría convertirse Isaías en huracán?

El pronóstico apunta a que Isaías seguirá fortaleciéndose durante las próximas horas y podría alcanzar fuerza de huracán durante el jueves 8 de octubre.

Las condiciones que encontrará en su trayectoria favorecen esa intensificación: aguas del Golfo con temperaturas cercanas a niveles récord para esta época del año, abundante humedad y cambios relativamente moderados en la velocidad y dirección del viento en diferentes niveles de la atmósfera.

Para la mañana del jueves, proyecta vientos de aproximadamente 120 km/h, suficientes para alcanzar fuerza de huracán. La intensificación continuaría y, hacia la mañana del viernes 9 de octubre, el pronóstico contempla vientos cercanos a 175 km/h.

De cumplirse esa previsión, Isaías se convertiría en el primer huracán de la temporada 2026 en el Atlántico. El NHC advierte, sin embargo, que todavía existen diferencias entre los modelos sobre la trayectoria exacta, la velocidad del ciclón y qué tan rápido podría fortalecerse.

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¿Isaías tocará tierra en México y hacia dónde se dirige?

No, su movimiento hacia el este-noreste cambiará gradualmente hacia el norte durante los próximos días, llevándolo hacia la costa estadounidense del Golfo, según los expertos.

La previsión coloca al ciclón acercándose a esa región durante la tarde del viernes. Conforme avance, también aumentará su velocidad de desplazamiento y se espera que crezca en tamaño.

Ante ese escenario, Estados Unidos mantiene una vigilancia por marejada ciclónica desde la desembocadura del río Mississippi hasta Yankeetown, Florida, además de una vigilancia de huracán desde Bay St. Louis, Mississippi, hasta Indian Pass, Florida. El riesgo de vientos dañinos aumenta especialmente para sectores del Panhandle de Florida, el sur de Alabama y Mississippi.

Aunque el centro del ciclón se aleje de territorio mexicano, sus efectos no desaparecerán de inmediato. El NHC prevé que Isaías todavía pueda provocar ráfagas de viento y lluvias fuertes en la parte occidental de la península de Yucatán durante aproximadamente el próximo día.

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Florence Lluvias

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