¿Qué pasa con los becarios activos de Jóvenes Construyendo el Futuro tras el anuncio del cierre de registros en 2026?

¿Por qué se cerró el periodo de registros de Jóvenes Construyendo el Futuro?

La decisión de no abrir la plataforma durante octubre fue abordada por la presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia mañanera, donde aclaró el motivo de la pausa:

“El programa de Jóvenes Construyendo el Futuro no se ha suspendido, simplemente ya se cumplió con la meta establecida para este periodo”.

¿Cuándo se abre el nuevo periodo de registros para Jóvenes Construyendo el Futuro?

Sheinbaum también dio a conocer cuándo se retomará el proceso para quienes todavía buscan incorporarse:

“No habrá nuevas inscripciones hasta enero, cuando el proceso se reanudará”.

La información disponible no establece un día específico de enero para la reapertura. Por ello, la STPS pidió a las personas interesadas mantenerse pendientes de las redes sociales y canales oficiales de la dependencia y de Jóvenes Construyendo el Futuro, donde se anunciarán los detalles del siguiente periodo de vinculaciones.

¿Qué pasará con los becarios activos del programa?

Los jóvenes que ya se encuentran activos y vinculados a un Centro de Trabajo continúan dentro de Jóvenes Construyendo el Futuro. El cierre anunciado corresponde a nuevas incorporaciones y no establece la suspensión de las capacitaciones que actualmente están en curso.

Quienes ya participan mantienen su proceso conforme al periodo de capacitación que tengan vigente. Tampoco necesitan volver a registrarse por la pausa de octubre, pues la restricción aplica a quienes buscan ingresar mediante una nueva vinculación.

Los beneficios que da el programa Jóvenes Construyendo el Futuro

Jóvenes Construyendo el Futuro ofrece capacitación laboral durante hasta 12 meses, acompañada de apoyos económicos, cobertura médica y herramientas dirigidas a facilitar la incorporación posterior al mercado laboral.

Entre sus beneficios se encuentran:

- Beca mensual de 9,582.47 pesos, equivalente a un salario mínimo y entregada mediante una tarjeta del Banco del Bienestar.

- Seguro médico del IMSS, con cobertura por enfermedades y maternidad, además de riesgos de trabajo.