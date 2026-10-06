¿Qué pasa con los becarios activos de Jóvenes Construyendo el Futuro tras el anuncio del cierre de registros en 2026?

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) informó que el programa Jóvenes Construyendo el Futuro no abrirá su plataforma para nuevas vinculaciones durante octubre de 2026, una decisión que generó dudas entre quienes ya forman parte del programa y quienes buscan ingresar.
Te explicamos qué ocurrirá con los becarios activos y cuándo comenzará el siguiente proceso de registro.
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¿Por qué se cerró el periodo de registros de Jóvenes Construyendo el Futuro?
La decisión de no abrir la plataforma durante octubre fue abordada por la presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia mañanera, donde aclaró el motivo de la pausa:
“El programa de Jóvenes Construyendo el Futuro no se ha suspendido, simplemente ya se cumplió con la meta establecida para este periodo”.
¿Cuándo se abre el nuevo periodo de registros para Jóvenes Construyendo el Futuro?
Sheinbaum también dio a conocer cuándo se retomará el proceso para quienes todavía buscan incorporarse:
“No habrá nuevas inscripciones hasta enero, cuando el proceso se reanudará”.
La información disponible no establece un día específico de enero para la reapertura. Por ello, la STPS pidió a las personas interesadas mantenerse pendientes de las redes sociales y canales oficiales de la dependencia y de Jóvenes Construyendo el Futuro, donde se anunciarán los detalles del siguiente periodo de vinculaciones.
¿Qué pasará con los becarios activos del programa?
Los jóvenes que ya se encuentran activos y vinculados a un Centro de Trabajo continúan dentro de Jóvenes Construyendo el Futuro. El cierre anunciado corresponde a nuevas incorporaciones y no establece la suspensión de las capacitaciones que actualmente están en curso.
Quienes ya participan mantienen su proceso conforme al periodo de capacitación que tengan vigente. Tampoco necesitan volver a registrarse por la pausa de octubre, pues la restricción aplica a quienes buscan ingresar mediante una nueva vinculación.
Los beneficios que da el programa Jóvenes Construyendo el Futuro
Jóvenes Construyendo el Futuro ofrece capacitación laboral durante hasta 12 meses, acompañada de apoyos económicos, cobertura médica y herramientas dirigidas a facilitar la incorporación posterior al mercado laboral.
Entre sus beneficios se encuentran:
- Beca mensual de 9,582.47 pesos, equivalente a un salario mínimo y entregada mediante una tarjeta del Banco del Bienestar.
- Seguro médico del IMSS, con cobertura por enfermedades y maternidad, además de riesgos de trabajo.
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- Capacitación laboral práctica en empresas, negocios, talleres, organizaciones sociales u organismos públicos.
- Constancia oficial de capacitación, que acredita las competencias adquiridas y sirve como comprobante de hasta 12 meses de experiencia laboral.
- Materiales e insumos gratuitos necesarios para realizar las actividades del plan de trabajo.
- Posibilidad de contratación formal por parte del propio Centro de Trabajo durante o al finalizar la capacitación.
- Apoyo del Servicio Nacional de Empleo (SNE) para facilitar la búsqueda de trabajo cuando el Centro de Trabajo no realiza una contratación.
- Cursos y talleres de emprendimiento para desarrollar un negocio propio o trabajar de manera independiente.
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- Cambio de Centro de Trabajo por una sola ocasión durante la participación en el programa.
Así, quienes ya son becarios activos mantienen su participación y los beneficios correspondientes a su capacitación. El cierre de octubre recae sobre las nuevas vinculaciones, cuyo proceso volverá a ponerse en marcha en enero.