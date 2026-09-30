Muere Jorge Kahwagi, boxeador, exdiputado y empresario a los 58 años

¿De qué murió Jorge Kahwagi?

En declaraciones a Quién, Roberto Palazuelos, mejor conocido como "El Diamante Negro" confirmó que Jorge Kahwagi Macari murió a causa de un derrame cerebra l, poniendo fin a las primeras horas de incertidumbre alrededor del fallecimiento.

¿Quién era Jorge Kahwagi?

Jorge Kahwagi Macari nació el 28 de mayo de 1968 en la CDMX. Estudió Derecho en la UNAM y Administración de Empresas en la Universidad Iberoamericana. Siguió los pasos de su padre, Jorge Kahwagi Gastine dentro de los negocios empresariales como Grupo Editorial Crónica, también fue parte del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en donde en la LIX Legislatura del Congreso de la Unión de México llegó a ser coordinador del grupo parlamentario.

Durante su trabajo como legislador generó polémica al solicitar una licencia para poder participar en el reality show Big Brother, producido en Televisa, situación que le valió objeciones y críticas por parte de otros legisladores.

Fue parte del PVEM entre los años 2001 y 2006 y tras una serie de desencuentros con el líder del partido, Jorge Emilio González Martínez, conocido como “El Niño Verde”, decidió dejar el partido político.

Nueva Alianza lo acogió y dentro de la organización llegó a ocupar la presidencia nacional de esa fuerza política, cargo que desempeñó entre 2007 y 2011.

Lamento profundamente la muerte de mi amigo Jorge Kahwagi Macari con quien coincidimos como Diputados Federales en la LIX Legislatura. Mi más sentido pésame a su familia y amistades a quienes acompaño en su dolor con un abrazo fraterno y solidario. Descanse en paz.🕊️ pic.twitter.com/pFvkXv6KAG — Manuel Velasco (@VelascoM_) September 30, 2026