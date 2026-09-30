Muere Jorge Kahwagi, boxeador, exdiputado y empresario a los 58 años

Jorge Kahwagi Macari murió a los 58 años de edad, de acuerdo a lo que compartieron en redes sociales el empresario Roberto Palazuelos y Manuel Velasco, quienes publicaron mensajes de despedida al también empresario, ex legislador y boxeador.
El deceso ocurre medio año después de su padre Jorge Kahwagi Gastine, presidente de Grupo Crónica y quien falleció en marzo de 2026.
Jorge Kahwagi Macari nació el 28 de mayo de 1968 en la CDMX. Estudió Derecho en la UNAM y Administración de Empresas en la Universidad Iberoamericana. Siguió los pasos de su padre, Jorge Kahwagi Gastine dentro de los negocios empresariales como Grupo Editorial Crónica, también fue parte del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en donde en la LIX Legislatura del Congreso de la Unión de México llegó a ser coordinador del grupo parlamentario.
Durante su trabajo como legislador generó polémica al solicitar una licencia para poder participar en el reality show Big Brother, producido en Televisa, situación que le valió objeciones y críticas por parte de otros legisladores.
Fue parte del PVEM entre los años 2001 y 2006 y tras una serie de desencuentros con el líder del partido, Jorge Emilio González Martínez, conocido como “El Niño Verde”, decidió dejar el partido político.
Nueva Alianza lo acogió y dentro de la organización llegó a ocupar la presidencia nacional de esa fuerza política, cargo que desempeñó entre 2007 y 2011.
Lamento profundamente la muerte de mi amigo Jorge Kahwagi Macari con quien coincidimos como Diputados Federales en la LIX Legislatura. Mi más sentido pésame a su familia y amistades a quienes acompaño en su dolor con un abrazo fraterno y solidario. Descanse en paz.🕊️ pic.twitter.com/pFvkXv6KAG
Era hijo de Jorge Kahwagi Gastine, empresario originario de Líbano y de Sonja Macari Chalhu. La pareja engendró tres hijos: Layla, Sonja y Jorge Kahwagi Macari.
La carrera de Jorge Kahwagi como boxeador
Jorge Kahwagi Macari también fue conocido por dedicarse al boxeo y protagonizar varias peleas a nivel profesional. En sus treintas, entre los años 2001 y 2005, participó en 11 peleas profesionales, en las que obtuvo polémicos triunfos por nocaut.
Disputó peleas para aspirar a títulos latinoamericanos dentro del Consejo Mundial de Boxeo y de la Organización Mundial de Boxeo, además de un campeonato internacional del CMB dentro de la misma división.
En julio de 2005 le ganó al brasileño Roberto Coelho por nocaut en el segundo round.
Debido a su carrera política y empresarial, no estuvo alejado de las críticas dentro del deporte, ya que los aficionados al box cuestionaron su desempeño y triunfos, pues argumentaban que se enfrentaba frente a peleadores de bajo nivel, o bien, eran combates arreglados.