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México

Muere Jorge Kahwagi, boxeador, exdiputado y empresario a los 58 años

Jorge Kahwagi Macari fue conocido por su trabajo como legislador, boxeador y empresario en México.
mié 30 septiembre 2026 10:12 AM
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Jorge Kahwagi vestido de traje negro y con una sonrisa. Detrás de él otros hombres con traje.jpg
El empresario también fue conocido por dedicarse al boxeo y por ser parte de un reality show. Murió a los 58 años. (Foto: Saúl López/Cuartoscuro)

Jorge Kahwagi Macari murió a los 58 años de edad, de acuerdo a lo que compartieron en redes sociales el empresario Roberto Palazuelos y Manuel Velasco, quienes publicaron mensajes de despedida al también empresario, ex legislador y boxeador.

El deceso ocurre medio año después de su padre Jorge Kahwagi Gastine, presidente de Grupo Crónica y quien falleció en marzo de 2026.

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¿De qué murió Jorge Kahwagi?

En declaraciones a Quién, Roberto Palazuelos, mejor conocido como "El Diamante Negro" confirmó que Jorge Kahwagi Macari murió a causa de un derrame cerebra l, poniendo fin a las primeras horas de incertidumbre alrededor del fallecimiento.

¿Quién era Jorge Kahwagi?

Jorge Kahwagi Macari nació el 28 de mayo de 1968 en la CDMX. Estudió Derecho en la UNAM y Administración de Empresas en la Universidad Iberoamericana. Siguió los pasos de su padre, Jorge Kahwagi Gastine dentro de los negocios empresariales como Grupo Editorial Crónica, también fue parte del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en donde en la LIX Legislatura del Congreso de la Unión de México llegó a ser coordinador del grupo parlamentario.

Durante su trabajo como legislador generó polémica al solicitar una licencia para poder participar en el reality show Big Brother, producido en Televisa, situación que le valió objeciones y críticas por parte de otros legisladores.

Fue parte del PVEM entre los años 2001 y 2006 y tras una serie de desencuentros con el líder del partido, Jorge Emilio González Martínez, conocido como “El Niño Verde”, decidió dejar el partido político.

Nueva Alianza lo acogió y dentro de la organización llegó a ocupar la presidencia nacional de esa fuerza política, cargo que desempeñó entre 2007 y 2011.

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Era hijo de Jorge Kahwagi Gastine, empresario originario de Líbano y de Sonja Macari Chalhu. La pareja engendró tres hijos: Layla, Sonja y Jorge Kahwagi Macari.

La carrera de Jorge Kahwagi como boxeador

Jorge Kahwagi Macari también fue conocido por dedicarse al boxeo y protagonizar varias peleas a nivel profesional. En sus treintas, entre los años 2001 y 2005, participó en 11 peleas profesionales, en las que obtuvo polémicos triunfos por nocaut.

Disputó peleas para aspirar a títulos latinoamericanos dentro del Consejo Mundial de Boxeo y de la Organización Mundial de Boxeo, además de un campeonato internacional del CMB dentro de la misma división.

En julio de 2005 le ganó al brasileño Roberto Coelho por nocaut en el segundo round.

Debido a su carrera política y empresarial, no estuvo alejado de las críticas dentro del deporte, ya que los aficionados al box cuestionaron su desempeño y triunfos, pues argumentaban que se enfrentaba frente a peleadores de bajo nivel, o bien, eran combates arreglados.

Tres hombres levantan el puño. Uno vestido con playera blanca. Atrás, un hombre con traje, un cártel con nombres de empresas.jpg
La imagen corresponde al 23 de diciembre de 2003 en donde se observa al boxeador Jorge Kahwagi junto a Jorge el "Travieso" Arce, y el cantante Pablo Montero, muestras sus puños luego de anunciar sus próximos encuentros pugilísticos. (Foto: Moisés Pablo Nava / Cuartoscuro )

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En mayo de 2013, su entonces pareja, Ana Gabriela González, lo acusó de golpearla cuando se encontraban en Puerto Vallarta, Jalisco, hasta dejarla inconsciente.

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Actualmente, se desempeñaba como vicepresidente de Grupo Crónica.

Tras darse a conocer la noticia de la muerte del expolítico, empresario y boxeador de 58 años, integrantes de la política y sector empresarial emitieron sus condolencias a la familia.

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