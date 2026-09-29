En México, el gasto público educativo representó el 2.6 % del PIB en 2023, mientras que el gasto privado fue de 0.6 %.
"En México dicho gasto refleja una reducción más acelerada que en la mayoría de los demás países de la OCDE", advierte el informe.
Aunque en el Presupuesto de Egresos de la Federación se han aprobado incrementos al gasto del sector educativo en los últimos dos años, todavía no es suficiente para igualar el promedio de este organismo.
Menos docentes y alumnos
De acuerdo con el informe, el número de docentes en escuelas primarias públicas y privadas en México creció por debajo del ritmo promedio de la OCDE, donde aumentó 13% entre 2015 y 2024, a pesar de que el número de estudiantes se incrementó solo 2% durante el mismo periodo.
En México, en cambio, el número de docentes de primaria aumentó un 7% mientras que el número de estudiantes disminuyó un 8%.
Se proyecta que el número de niños de 5 a 14 años disminuirá en el país un 8% hacia 2033 y esto indica que habrá una menor demanda de docentes. Sin embargo, advierte la OCDE, el número de docentes que necesita un sistema educativo no se determina únicamente por el número de estudiantes. También influye el tamaño de las clases, las horas de trabajo de los docentes y el tiempo de instrucción; la rotación de docentes y la financiación.
Así que, aunque disminuyan las infancias, si México no contrata más docentes, podría enfrentar una escasez de personal o mantener clases sin la calidad adecuada y con cargas de trabajo mayores.
Actualmente, el magisterio mexicano dedica 760 horas lectivas en educación primaria y 988 horas en secundaria, frente al promedio de los países de la OCDE de 770 y 710 horas anuales, respectivamente.
Los docentes dedican solo una parte de su jornada laboral a la enseñanza; el resto se destina a otras tareas, como la preparación de clases y la corrección de trabajos.
Panorama de la Educación 2026.
El informe también expone que el 75% de los niños del país entre 3 y 6 estaban matriculados en programas de educación y atención de la primera infancia. Esta cifra es inferior al promedio de la OCDE, que es del 90%; además, el número de niños matriculados en educación preescolar disminuyó un 12%.
En el caso de la educación secundaria, el informe reporta que los alumnos de este nivel académico disminuyeron 0.68% mientras las escuelas se redujeron 0.54% entre 2015 y 2024. En contraste, el número de alumnos aumentó 0.96% en los países de la OCDE y los planteles disminuyeron 0.10%.