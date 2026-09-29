Más jóvenes en bachillerato y con empleo

El informe aborda otros indicadores que explican esta disminución. Por ejemplo, la proporción de jóvenes de 25 a 34 años sin educación media superior disminuyó significativamente del 55% en 2015 al 40% en 2025. Esto indica que más alumnos cursan el bachillerato.

Además, el desempleo entre jóvenes adultos con educación media superior disminuyó del 7% en 2015 al 4% en 2025. Un indicador un poco mejor que en el resto de países de la OCDE, donde el promedio de desempleo juvenil se ubica en 5%.



Y acceder al bachillerato mejora las posibilidades de empleo. En términos de ingresos, quienes tienen educación media superior ganan un 3% menos que el promedio nacional, mientras que quienes no completaron este nivel ganan un 22% menos.

La OCDE subraya en el reporte, presentado este martes, que los jóvenes que no estudian ni trabajan "constituyen una preocupación clave", porque "los periodos prolongados de inactividad a una edad temprana pueden tener efectos negativos duraderos en los resultados socioeconómicos a lo largo de la vida".

Por eso, recomienda implementar políticas públicas específicas para atender a estos jóvenes, a los que hace años se les llamaba " ninis" en México. Un acrónimo que, sin embargo, organizaciones civiles piden no replicar por estigmatizante, ya que la mayoría de estos jóvenes no van a la escuela ni trabajan porque realizan trabajo de cuidados en el hogar.

Sin embargo, la principal estrategia gubernamental para atender a esta población es el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, instaurado en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.