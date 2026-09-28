El Niño "muy fuerte" golpeará a México: sus efectos amenazan con sacudir el campo y la pesca

Investigadores consultados por Expansión advierten que los impactos que traiga El niño pueden desencadenar un efecto dominó que se extienda desde el campo y la pesca hacia otras actividades económicas.

“En la agricultura y en la pesca tenemos modificaciones de las actividades como consecuencia de este evento El Niño, pues esto tarde o temprano comienza un efecto dominó y trae consecuencias en la cadena de valor y, por lo tanto, en otros sectores económicos”, sostiene Mauricio López, investigador de la Universidad de Guadalajara (UdeG).

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¿Cómo afectará El Niño a la agricultura y al precio de los alimentos en México?

Además de los impactos económicos que advierte el informe de la CEPAL, un reciente estudio realizado por la Universidad de Yucatán encontró que los cambios asociados a fenómenos como El Niño pueden impactar el precio de dos cultivos básicos para el país: maíz blanco y frijol.

De acuerdo con el estudio, en periodos prolongados de condiciones más secas de lo normal, el precio del maíz blanco puede elevarse hasta 21.2%, mientras que el del frijol puede aumentar hasta 29.2%, dependiendo de la intensidad del déficit de lluvia.

Así, la combinación de El Niño y el cambio climático puede llevar a la agricultura mexicana a un escenario de mayor estrés, con temperaturas más elevadas, menor disponibilidad de agua y una reducción en los rendimientos de cultivos como maíz y trigo, advierte Kai Sonder, investigador del Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT).

Aunque El Niño aún no ejerce plenamente sus efectos, el investigador advierte que el campo mexicano ya registra impactos asociados a temperaturas inusualmente altas durante los primeros meses de 2026. En particular, destacó los casos de trigo en Sonora y maíz en Sinaloa.

El maíz es uno de los cultivos más expuestos a los cambios en temperatura y disponibilidad de agua asociados con El Niño, condiciones que pueden afectar sus rendimientos y producción.



(Foto: Mario Jasso/ Cuartoscuro)

De acuerdo con Sonder, en Sonora los productores de trigo ya registraron pérdidas de alrededor de tres toneladas por hectárea, lo que representa casi la mitad de lo esperado en condiciones favorables.

En Sinaloa ocurre algo similar con el maíz —donde las temperaturas nocturnas han llegado a estar entre cinco y seis grados por encima de las registradas el año anterior—, los agricultores que esperaban obtener alrededor de 16 toneladas de maíz por hectárea y cosecharon cerca de 12 toneladas.

Para el investigador, estos resultados son una señal de alerta porque ocurrieron antes de que El Niño alcance plenamente sus efectos y explica que, aunque sus efectos varían de un año a otro y dependen de la intensidad del fenómeno, existe un patrón que permite anticipar los posibles impactos en el campo.