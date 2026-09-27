“Bebo”, operador financiero del Cártel del Golfo, es detenido por huachicol fiscal

De acuerdo con la información oficial, “Bebo” trabajaba directamente bajo las órdenes de César “N”, alias “Primito”, identificado como jefe de la facción “Metros” del Cártel del Golfo, con presencia en Nuevo León y Tamaulipas.

Jesús Manuel “N” cuenta además con una orden de aprehensión emitida por un juez federal por el delito de delincuencia organizada en la modalidad de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Junto con él fueron detenidas otras dos personas.



Durante los operativos, las autoridades aseguraron 13 inmuebles, cuatro tanques fijos tipo cisterna para almacenamiento de hidrocarburo, dos aeronaves y 50 vehículos de distintas características.

También fueron asegurados 107 remolques tipo cisterna, 84 tractocamiones, 49 camiones recolectores de basura y 11 bombas despachadoras, además de alrededor de 500 mil litros de combustible.

Entre lo decomisado también se contabilizaron 1.3 kilogramos de metanfetamina, 219 cartuchos, siete motocicletas y diverso numerario. Todo lo asegurado quedó a disposición de la FGR en sus sedes de Chihuahua, Chihuahua; Reynosa, Tamaulipas, y Escobedo, Nuevo León.

Los tres detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes, que continuarán con las investigaciones y acciones periciales para determinar su situación jurídica.