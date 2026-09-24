LEGO apuesta por México con inversión de 400 mdd para ampliar su planta en Nuevo León

En tanto que Marcelo Ebard, secretario de Economía, detalló que esta nueva inversión iniciará a partir del miércoles de la próxima semana, pero que apuntó, concluirá hasta 2029.

"Estamos hablando de 1,300 nuevos empleos bien pagados...es importante porque va a permitir el renacimiento, la expansión de la petroquímica que está vinculada a todo ello", resaltó el secretario.

Nancy Sánchez, vicepresidenta senior de Manufactura para América y directora general de LEGO Operaciones México, detalló que la expansión contempla la construcción de un nuevo edificio de empaque y un almacén automatizado de alta capacidad.

Además dijo, el proyecto incorporará alrededor de 62,000 metros cuadrados de infraestructura industrial y tecnología para fortalecer las capacidades de manufactura y logística de la compañía.

“Esta inversión es mas que un edificio de almacén, esto representa oportunidades de crecimiento y de desarrollo para muchas familias en Nuevo León”, señaló Sánchez durante la conferencia.

La ejecutiva explicó que la decisión de continuar expandiendo las operaciones en México responde al crecimiento global de LEGO y a la necesidad de incrementar su capacidad para atender la demanda de sus productos en distintos mercados.

La compañía destacó además la disponibilidad de talento especializado, la infraestructura logística y el ecosistema manufacturero de Nuevo León como factores que han respaldado su expansión en el estado.