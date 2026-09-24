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México

LEGO apuesta por México con inversión de 400 mdd para ampliar su planta en Nuevo León

Durante la conferencia mañanera de la presidenta Sheinbaum, Nancy Sánchez, representante de LEGO México, resaltó que con esta nueva inversión, LEGO busca ampliar su capacidad productiva y logística.
jue 24 septiembre 2026 08:33 AM
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Trabajador de LEGO opera maquinaria en una planta de manufactura de la empresa en Nuevo León.
La planta de LEGO en Nuevo León es el mayor complejo de manufactura de la compañía a nivel mundial. (Foto: LEGO México)

El Grupo LEGO anunció este jueves una inversión de 400 millones de dólares —unos 8,600 millones de pesos— para ampliar su complejo de manufactura en Nuevo León, como parte de un proyecto que se desarrollará hasta 2029 y que contempla nueva infraestructura para empaque y almacenamiento automatizado.

El anuncio fue realizado durante la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum , quien destacó que la inversión fue resultado de un proceso en el que México compitió con otros países para atraer el proyecto.

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En tanto que Marcelo Ebard, secretario de Economía, detalló que esta nueva inversión iniciará a partir del miércoles de la próxima semana, pero que apuntó, concluirá hasta 2029.

"Estamos hablando de 1,300 nuevos empleos bien pagados...es importante porque va a permitir el renacimiento, la expansión de la petroquímica que está vinculada a todo ello", resaltó el secretario.

Nancy Sánchez, vicepresidenta senior de Manufactura para América y directora general de LEGO Operaciones México, detalló que la expansión contempla la construcción de un nuevo edificio de empaque y un almacén automatizado de alta capacidad.

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Además dijo, el proyecto incorporará alrededor de 62,000 metros cuadrados de infraestructura industrial y tecnología para fortalecer las capacidades de manufactura y logística de la compañía.

“Esta inversión es mas que un edificio de almacén, esto representa oportunidades de crecimiento y de desarrollo para muchas familias en Nuevo León”, señaló Sánchez durante la conferencia.

La ejecutiva explicó que la decisión de continuar expandiendo las operaciones en México responde al crecimiento global de LEGO y a la necesidad de incrementar su capacidad para atender la demanda de sus productos en distintos mercados.

La compañía destacó además la disponibilidad de talento especializado, la infraestructura logística y el ecosistema manufacturero de Nuevo León como factores que han respaldado su expansión en el estado.

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Sánchez detalló que actualmente más de 90% de los insumos que utiliza LEGO en México son adquiridos localmente, pero resaltó, don la nueva inversión, la empresa prevé incrementar alrededor de 30% su número de proveedores para contar con una mayor capacidad de suministro.

La expansión también se suma a las inversiones que LEGO realizó previamente en Nuevo León. En 2022, la empresa anunció una ampliación de alrededor de 507 millones de dólares para su planta, con nuevos edificios y 1,000 empleos adicionales.

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En 2023, el gobierno estatal informó además de otra expansión por 205 millones de dólares para construir una nave de 59,000 metros cuadrados y agregar 42 líneas de producción.

La planta más grande de LEGO

Sánchez recordó que LEGO inició operaciones en Nuevo León en 2008 y afirmó que actualmente la planta ubicada en el estado es la más grande del grupo a nivel mundial.

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La propia compañía señala que el complejo de Monterrey es su mayor sitio de manufactura y que desde ahí se producen piezas, se decoran y ensamblan productos y se preparan los sets para su distribución a distintos mercados. En 2025, la planta produjo más de 149 millones de sets.

“México sigue siendo un país muy importante para el grupo LEGO”, afirmó Sánchez al ser cuestionada sobre el futuro de la operación después de que concluya la inversión prevista para 2029.

La directiva agregó que la empresa espera continuar creciendo en el país y que los edificios de la planta son propiedad del Grupo LEGO.

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