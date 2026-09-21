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México

Senado alista iniciativa para restablecer ascenso y descenso en el futbol mexicano

El Senado de la República fue sede de un foro donde se abordó la importancia del mérito deportivo dentro del futbol y otros deportes.
lun 21 septiembre 2026 05:02 PM
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Trofeo de la Liga MX con escudos de los 18 clubes.
El Senado de la República presentará una iniciativa para garantizar el mérito deportivo. (Hector Vivas/Getty Images)

El Senado de la República prepara una iniciativa de ley para incorporar el mérito deportivo en la legislación vigente, y, en consecuencia, regresar el ascenso y el descenso al futbol mexicano profesional.

Este lunes 21 de septiembre, legisladores de diferentes grupos parlamentarios, así como directivos de clubes de Liga de Expansión, futbolistas y abogados participaron en el conversatorio “Fuera de lugar: ¿Por qué es injusto cancelar el ascenso y el descenso?”, donde se estableció el sentido de urgencia por establecer “reglas claras” que garanticen la competitividad entre las distintas categorías.

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Movimiento Ciudadano impulsará reforma por el regreso del ascenso y el descenso

El conversatorio destacó la importancia de contar con un sistema de ascenso y descenso que funcione de enlace entre las diferentes categorías del futbol mexicano, principalmente entre la Liga MX y la Liga de Expansión.

Clemente Castañeda, coordinador de Movimiento Ciudadano (MC) explicó que no se busca administrar o sustituir a las autoridades que actualmente encabezan el futbol mexicano, sino que se busca de establecer reglas claras para todas las categorías deportivas, y no solo para el caso particular del futbol.

El senador de la bancada naranja añadió que se impulsará una iniciativa de ley para incorporar, expresamente, el mérito deportivo entre las obligaciones que deben tomar en cuenta las asociaciones deportivas del país.

Dentro del foro, los grandes ausentes fueron Mikel Arriola, comisionado de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), y Francisco Iturbide, presidente de la Liga MX, que fueron invitados, pero no atendieron al llamado.

Un total de nueve jóvenes en una mesa roja llenando ofertas de empleo, una persona está sentada y con un papel en mano.jpg
Empleos de hasta 50,000 pesos al mes en estas alcaldías de CDMX que tienen vacantes disponibles Las personas que estén en búsqueda de algún empleo en las alcaldías de la CDMX pueden consultar las que se ofrecen en el Servicio Nacional de Empleo.

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Clubes de Expansión temieron represalias de autoridades

Durante el foro, uno de los comentarios que más llamó la atención fue el de Alberto Castellanos, presidente de Leones Negros y que en formó parte del grupo que acudió ante el TAS para exigir el regreso del ascenso y descenso por mérito deportivo.

“No tenemos relación con la Federación, hubo únicamente amagos y palabras. Si acudíamos al TAS, si sacábamos la pistola yendo al TAS, ellos nos iban a sacar los tanques. Tenían la indicación de hacerlo, esa era la amenaza para no demandar”, alertó el directivo del conjunto.

Directivos de otros clubes de la Liga de Expansión alertaron que la decisión definitiva de eliminar el ascenso y descenso convirtió esta categoría en “un laberinto sin salida” para distintos equipos.

Del lado de los futbolistas, estuvo presente Roberto Galán, portero del Atlético Morelia, señaló que la Asociación Mexicana de Futbolistas Profesionales (AMFPro) no ha atendido las demandas de los jugadores de dicha categoría, sin atender realmente a las demandas.

“Los futbolistas de la Liga de Expansión hemos intentado de todas las maneras ser escuchados, pero estamos solos. Yo he tenido la posibilidad de hablar con propietarios y jugadores, y tienen miedo de hablar por represalias”, advirtió.

La semana pasada, la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA) abrió una investigación por posibles prácticas monopólicas en el futbol mexicano.

Cartel de la Liga MX detrás de portería en el Estadio Victoria.
AGUASCALIENTES, MEXICO - JULY 26: General view in side of Victoria Stadium before the 2nd round match between Necaxa and Monterrey as part of the Torneo Apertura 2026 Liga MX at Victoria Stadium on July 26, 2026 in Aguascalientes, Mexico. (Photo by Leopoldo Smith/Getty Images) (LEOPOLDO SMITH MURILLO/Getty Images)

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Futbol mexicano cumple seis años sin ascenso ni descenso

Este 2026 se cumplen seis años de que se suspendió el ascenso y descenso del futbol mexicano. Al inicio, se planteó una suspensión temporal por cinco temporadas, con la intención de minimizar el impacto económico de la pandemia de COVID-19.

Esto cambió hace unos meses, cuando el reglamento deportivo de la Liga MX abolió de manera definitiva el ascenso y descenso, convirtiéndose en un circuito cerrado, similar a la MLS de Estados Unidos.

Esta resolución causó molestia y protestas entre clubes y jugadores de la Liga de Expansión, que siguen defendiendo el derecho al mérito deportivo.

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