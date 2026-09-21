Senado alista iniciativa para restablecer ascenso y descenso en el futbol mexicano

Clubes de Expansión temieron represalias de autoridades

Durante el foro, uno de los comentarios que más llamó la atención fue el de Alberto Castellanos, presidente de Leones Negros y que en formó parte del grupo que acudió ante el TAS para exigir el regreso del ascenso y descenso por mérito deportivo.

“No tenemos relación con la Federación, hubo únicamente amagos y palabras. Si acudíamos al TAS, si sacábamos la pistola yendo al TAS, ellos nos iban a sacar los tanques. Tenían la indicación de hacerlo, esa era la amenaza para no demandar”, alertó el directivo del conjunto.

Directivos de otros clubes de la Liga de Expansión alertaron que la decisión definitiva de eliminar el ascenso y descenso convirtió esta categoría en “un laberinto sin salida” para distintos equipos.

Del lado de los futbolistas, estuvo presente Roberto Galán, portero del Atlético Morelia, señaló que la Asociación Mexicana de Futbolistas Profesionales (AMFPro) no ha atendido las demandas de los jugadores de dicha categoría, sin atender realmente a las demandas.

“Los futbolistas de la Liga de Expansión hemos intentado de todas las maneras ser escuchados, pero estamos solos. Yo he tenido la posibilidad de hablar con propietarios y jugadores, y tienen miedo de hablar por represalias”, advirtió.

La semana pasada, la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA) abrió una investigación por posibles prácticas monopólicas en el futbol mexicano.