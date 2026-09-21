Senado alista iniciativa para restablecer ascenso y descenso en el futbol mexicano

El Senado de la República prepara una iniciativa de ley para incorporar el mérito deportivo en la legislación vigente, y, en consecuencia, regresar el ascenso y el descenso al futbol mexicano profesional.
Este lunes 21 de septiembre, legisladores de diferentes grupos parlamentarios, así como directivos de clubes de Liga de Expansión, futbolistas y abogados participaron en el conversatorio “Fuera de lugar: ¿Por qué es injusto cancelar el ascenso y el descenso?”, donde se estableció el sentido de urgencia por establecer “reglas claras” que garanticen la competitividad entre las distintas categorías.
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Movimiento Ciudadano impulsará reforma por el regreso del ascenso y el descenso
El conversatorio destacó la importancia de contar con un sistema de ascenso y descenso que funcione de enlace entre las diferentes categorías del futbol mexicano, principalmente entre la Liga MX y la Liga de Expansión.
Clemente Castañeda, coordinador de Movimiento Ciudadano (MC) explicó que no se busca administrar o sustituir a las autoridades que actualmente encabezan el futbol mexicano, sino que se busca de establecer reglas claras para todas las categorías deportivas, y no solo para el caso particular del futbol.
El senador de la bancada naranja añadió que se impulsará una iniciativa de ley para incorporar, expresamente, el mérito deportivo entre las obligaciones que deben tomar en cuenta las asociaciones deportivas del país.
Dentro del foro, los grandes ausentes fueron Mikel Arriola, comisionado de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), y Francisco Iturbide, presidente de la Liga MX, que fueron invitados, pero no atendieron al llamado.
Clubes de Expansión temieron represalias de autoridades
Durante el foro, uno de los comentarios que más llamó la atención fue el de Alberto Castellanos, presidente de Leones Negros y que en formó parte del grupo que acudió ante el TAS para exigir el regreso del ascenso y descenso por mérito deportivo.
“No tenemos relación con la Federación, hubo únicamente amagos y palabras. Si acudíamos al TAS, si sacábamos la pistola yendo al TAS, ellos nos iban a sacar los tanques. Tenían la indicación de hacerlo, esa era la amenaza para no demandar”, alertó el directivo del conjunto.
Directivos de otros clubes de la Liga de Expansión alertaron que la decisión definitiva de eliminar el ascenso y descenso convirtió esta categoría en “un laberinto sin salida” para distintos equipos.
Del lado de los futbolistas, estuvo presente Roberto Galán, portero del Atlético Morelia, señaló que la Asociación Mexicana de Futbolistas Profesionales (AMFPro) no ha atendido las demandas de los jugadores de dicha categoría, sin atender realmente a las demandas.
“Los futbolistas de la Liga de Expansión hemos intentado de todas las maneras ser escuchados, pero estamos solos. Yo he tenido la posibilidad de hablar con propietarios y jugadores, y tienen miedo de hablar por represalias”, advirtió.
Futbol mexicano cumple seis años sin ascenso ni descenso
Este 2026 se cumplen seis años de que se suspendió el ascenso y descenso del futbol mexicano. Al inicio, se planteó una suspensión temporal por cinco temporadas, con la intención de minimizar el impacto económico de la pandemia de COVID-19.
Esto cambió hace unos meses, cuando el reglamento deportivo de la Liga MX abolió de manera definitiva el ascenso y descenso, convirtiéndose en un circuito cerrado, similar a la MLS de Estados Unidos.
Esta resolución causó molestia y protestas entre clubes y jugadores de la Liga de Expansión, que siguen defendiendo el derecho al mérito deportivo.