Detrás del atuendo que Claudia Sheinbaum utilizó para encabezar el Grito de Independencia de este 15 de septiembre está Thelma Islas, una de las personas que participa en el diseño y modificación de algunas prendas que utiliza la presidenta, quien asegura que busca reutilizar su ropa y dar espacio a textiles y bordados mexicanos.
El secreto del guardarropa de la presidenta Claudia Sheinbaum: ni grandes firmas ni marcas de lujo
Durante la conferencia matutina de este jueves, Sheinbaum explicó que no suele recurrir a grandes firmas de moda para confeccionar sus prendas y que trabaja con costureras y costureros, entre ellos personas con las que colabora Islas.
“Yo reciclo mi ropa. Los pantalones son los mismos que uso varias veces, sólo cambiamos con una costurera. Thelma me ayuda mucho, una compañera que trabaja aquí y hace como 1,000 cosas. Y aparte me ayuda con algunos costureros y costureras que me ayudan, aunque les pagamos obviamente, pero no son las grandes firmas”, explicó.
La presidenta también contó que parte de los textiles que recibe durante sus recorridos por el país terminan incorporados en nuevas prendas.
“Por ejemplo, este traje, pues esto es nuevo. ¿De dónde saco yo este bordado? La gran mayoría de los que me hacen, cuando voy a distintos lugares, entonces me regalan un rebozo, me regalan un huipil, no sé, algún textil. Entonces tomamos una partecita y lo reciclamos en los trajes”, dijo.
Así, algunas de las prendas que utiliza Sheinbaum combinan piezas nuevas con elementos textiles que le han sido obsequiados durante sus giras por distintas regiones de México.
¿Quién es Thelma Islas?
Thelma Islas ha participado en el diseño de algunos de los atuendos de Sheinbaum y, de acuerdo con la presidenta, también apoya en la coordinación con costureros y costureras que realizan modificaciones o confeccionan las prendas.
En recientes días, su nombre cobró relevancia por su participación en el diseño del atuendo que Sheinbaum utilizó durante la ceremonia del Grito de Independencia del 15 de septiembre.
Para esa noche, la presidenta llevó una prenda con bordados realizados por integrantes del taller Biulú, de Juchitán, Oaxaca. El diseño estuvo a cargo de Thelma Islas Lagunas y Crystel Martínez Torres, mientras que la confección correspondió a Saúl Mosqueda.
El atuendo incorporó bordados de tradición istmeña, pues la presidenta Sheinbaum decidió utilizar prendas elaboradas con elementos de distintas regiones del país durante actos oficiales.
Thelma Islas ha colaborado ya en varias ocasiones como diseñadora del guardarropa de Sheinbaum. En septiembre de 2025, estuvo detrás del traje que la presidenta utilizó para su primer informe de gobierno.
En aquella ocasión, Sheinbaum llevó un traje de tres piezas compuesto por un saco negro, una blusa con bordado originario de Chiapas y una falda larga negra.
El diseño de ese atuendo estuvo a cargo de Thelma Islas, quien también cuenta con una propuesta de prendas con bordados mexicanos a través de su proyecto Line traditional clothing.
Su participación forma parte de una apuesta por incorporar elementos de la indumentaria tradicional mexicana en prendas utilizadas en actos oficiales.
Apenas en enero de 2026, The New York Times incluyó a Sheinbaum entre las 67 personalidades con más estilo del planeta. Nombres como el de Bad Bunny, Rosalía y León XIV están en ese listado, en el que la presidenta fue la única figura política incluida.