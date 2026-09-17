Durante la conferencia matutina de este jueves, Sheinbaum explicó que no suele recurrir a grandes firmas de moda para confeccionar sus prendas y que trabaja con costureras y costureros, entre ellos personas con las que colabora Islas.

“Yo reciclo mi ropa. Los pantalones son los mismos que uso varias veces, sólo cambiamos con una costurera. Thelma me ayuda mucho, una compañera que trabaja aquí y hace como 1,000 cosas. Y aparte me ayuda con algunos costureros y costureras que me ayudan, aunque les pagamos obviamente, pero no son las grandes firmas”, explicó.



La presidenta también contó que parte de los textiles que recibe durante sus recorridos por el país terminan incorporados en nuevas prendas.

“Por ejemplo, este traje, pues esto es nuevo. ¿De dónde saco yo este bordado? La gran mayoría de los que me hacen, cuando voy a distintos lugares, entonces me regalan un rebozo, me regalan un huipil, no sé, algún textil. Entonces tomamos una partecita y lo reciclamos en los trajes”, dijo.

Así, algunas de las prendas que utiliza Sheinbaum combinan piezas nuevas con elementos textiles que le han sido obsequiados durante sus giras por distintas regiones de México.

Thelma Islas, diseñadora del vestido que Claudia Sheinbaum utilizó durante la ceremonia del Grito de Independencia, muestra una de sus piezas de diseño. (Foto: Captura de pantalla)





¿Quién es Thelma Islas?

Thelma Islas ha participado en el diseño de algunos de los atuendos de Sheinbaum y, de acuerdo con la presidenta, también apoya en la coordinación con costureros y costureras que realizan modificaciones o confeccionan las prendas.

En recientes días, su nombre cobró relevancia por su participación en el diseño del atuendo que Sheinbaum utilizó durante la ceremonia del Grito de Independencia del 15 de septiembre.