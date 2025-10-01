¿Quién viste a Claudia Sheinbaum? Las diseñadoras detrás de los vestidos bordados y trajes de la presidenta

Los trajes y vestidos bordados ya son una característica de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, quien los luce tanto en eventos oficiales, como encuentros con líderes de distintos ámbitos, como con presidentes de otros países, así como en sus giras por el país.
Son distintas las diseñadoras que trabajan para la mandataria Federal, y que en la mayoría de las confecciones utilizan bordados y técnicas de distintas regiones del país.
La diseñadora Olivia Trujillo Cortez es la encargada de confeccionarlos, desde que el equipo de la jefa del Ejecutivo la buscó a finales de 2022. A ella se suma el trabajo de Thelma Islas Laguna, Crystel Martínez Torres y la maestra Virginia Verónica Arce Arce, quienes confeccionaron el vestido con el que dio el primer grito de Independencia de una mujer como presidenta de México el pasado 15 de septiembre de 2025.
La Secretaría de Cultura detalla que la artesana textil Virginia Verónica Arce, es originaria de Tlaxcala y que su especialización son las blusas y camisas confeccionadas en tela con bordado.
El vestido morado con bordados grises y destellos púrpura, plasmó elementos de la flora y fauna de la región, inspirados en el entorno natural del volcán de La Malinche y se confeccionó en conjunto con la diseñadora Rocío Castro.
Vestidos y trajes de Claudia Sheinbaum
Boda y toma de protesta
La diseñadora Olivia Trujillo Cortez confeccionó el vestido con el que Claudia Sheinbaum se casó con Jesús María Tarriba y también colaboró en la hechura del vestido con el que tomó protesta el 1 de octubre de 2024.
En 2024, la empresa textil Lari Guie', con sede en Oaxaca, publicó en su página en Facebook que el diseño del boceto floral y bordado del vestido con el que tomó protesta la presidenta en el Congreso de la Unión, estuvo a cargo de Claudia Vasquez Aquino; el armado lo realizó Saúl Mosqueda y Olivia Trujillo, mientras que el diseño corrió a cargo del equipo de Sheinbaum.
El 1 de septiembre de 2025, la presidenta portó un traje de tres piezas, un saco en color negro, una blusa con bordado originario de Chiapas y una falda larga negra.
El diseño estuvo a cargo de Thelma Islas, quien a través de su página Line traditional clothing, ofrece prendas con bordados mexicanos.
