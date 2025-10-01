Publicidad

México

¿Quién viste a Claudia Sheinbaum? Las diseñadoras detrás de los vestidos bordados y trajes de la presidenta

Los trajes sastre ya son característicos de Claudia Sheinbaum Pardo; a un año de que tomó protesta como presidenta de México, te mostramos una selección de fotos.
mié 01 octubre 2025 08:02 AM
La mandataria Federal destaca por el uso de trajes sastres con bordados y distintivos de diversas regiones de México. (Foto: Presidencia/Reuters)

Los trajes y vestidos bordados ya son una característica de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, quien los luce tanto en eventos oficiales, como encuentros con líderes de distintos ámbitos, como con presidentes de otros países, así como en sus giras por el país.

Son distintas las diseñadoras que trabajan para la mandataria Federal, y que en la mayoría de las confecciones utilizan bordados y técnicas de distintas regiones del país.

La diseñadora Olivia Trujillo Cortez es la encargada de confeccionarlos, desde que el equipo de la jefa del Ejecutivo la buscó a finales de 2022. A ella se suma el trabajo de Thelma Islas Laguna, Crystel Martínez Torres y la maestra Virginia Verónica Arce Arce, quienes confeccionaron el vestido con el que dio el primer grito de Independencia de una mujer como presidenta de México el pasado 15 de septiembre de 2025.

La Secretaría de Cultura detalla que la artesana textil Virginia Verónica Arce, es originaria de Tlaxcala y que su especialización son las blusas y camisas confeccionadas en tela con bordado.

El vestido morado con bordados grises y destellos púrpura, plasmó elementos de la flora y fauna de la región, inspirados en el entorno natural del volcán de La Malinche y se confeccionó en conjunto con la diseñadora Rocío Castro.

vestido-presidenta-grito-independencia
La parte superior es de manga larga de color blanco con bordado de flores moradas. (Foto: Claudia Sheinbaum Pardo/Facebook)
sheinbaum-grito-zocalo.jpeg
Sheinbaum se asomó por el balcón presidencial a las 23:00 horas de este lunes 15 de septiembre. (Crédito: Héctor Vivas/Getty Images)
vestido-grito-independencia
La mandataria junto a su esposo en Palacio Nacional el 15 de septiembre de 2025. (Foto: Eder Villalpando / Reuters )

Vestidos y trajes de Claudia Sheinbaum

trajes-sastre-sheinbaum.jpg
La jefa del Ejecutivo durante una de las mañaneras que encabeza en Palacio Nacional de lunes a viernes. (Foto: Alfredo Estrella/AFP)
presidenta-mexico.presidente-guatemala
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y su homólogo guatemalteco, Bernardo Arévalo, caminan tras una reunión en Santa Elena, Petén, Guatemala, el 15 de agosto de 2025. (Foto: Aysha Chumacero/AFP)
claudia-sheinbaum-fifa.jpg
La imagen corresponde al 28 de agosto cuando Sheinbaum se reunió con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en Palacio Nacional, para hablar sobre la Copa del Mundo 2026. (Foto: Presidencia/AFP)
(Obligatorio)
La presidenta de México, Claudia Sheinbuam Pardo, junto a su homólogo de Francia, Emmanuel Macron. (Foto: Amber Bracken/Reuters)
primer-ministro-canadiense-mexico
El primer ministro de Canadá, Mark Carney, es recibido por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en Palacio Nacional de la Ciudad de México el 18 de septiembre de 2025. (Foto: Yuri Cortez / AFP)

Boda y toma de protesta

La diseñadora Olivia Trujillo Cortez confeccionó el vestido con el que Claudia Sheinbaum se casó con Jesús María Tarriba y también colaboró en la hechura del vestido con el que tomó protesta el 1 de octubre de 2024.

En 2024, la empresa textil Lari Guie', con sede en Oaxaca, publicó en su página en Facebook que el diseño del boceto floral y bordado del vestido con el que tomó protesta la presidenta en el Congreso de la Unión, estuvo a cargo de Claudia Vasquez Aquino; el armado lo realizó Saúl Mosqueda y Olivia Trujillo, mientras que el diseño corrió a cargo del equipo de Sheinbaum.

vestidos-claudia-sheinbaum.jpg
La mandataria Federal en su despacho. (Foto: Claudia Sheinbaum Pardo/Facebook)

Primer informe

El 1 de septiembre de 2025, la presidenta portó un traje de tres piezas, un saco en color negro, una blusa con bordado originario de Chiapas y una falda larga negra.

El diseño estuvo a cargo de Thelma Islas, quien a través de su página Line traditional clothing, ofrece prendas con bordados mexicanos.

vestido-primer-informe-sheinbaum
Primer informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo el 1 de septiembre de 2025. (Foto: Henry Romero / Reuters)

Análisis a un año del gobierno de Sheinbaum

Expansión realizó un análisis del primer año de la toma de protesta de Sheinbaum en el podcast Cuéntame de Economía, en donde se tomaron en cuenta diversos temas, desde seguridad, tema económico, programas sociales y demás.

