Beltrán Reyes estaba a días de cumplir 45 años. De acuerdo con el perfil registrado en el Sistema de Información Legislativa, nació en Tlapa, Guerrero, el 27 de septiembre de 1981.

La causa de su muerte no ha sido informada oficialmente. La diputada Dolores Padierna señaló que semanas antes sus compañeros conocieron que Beltrán Reyes enfrentaba una enfermedad, aunque no precisó cuál ni proporcionó mayores detalles.





Abogada y operadora política en Tultitlán

Antes de ocupar un escaño federal, Beltrán Reyes desarrolló distintas funciones dentro de Morena y en la administración pública de Tultitlán.

Estudió la licenciatura en Derecho en la Universidad Mexicana y posteriormente se incorporó a las actividades partidistas. En 2018 fue coordinadora operativa territorial de Morena y más adelante asumió la coordinación del partido en Tultitlán.

En 2022 ocupó la Secretaría de Gobierno de Tultitlán y, dos años después, en 2024, quedó al frente del despacho de la Presidencia Municipal.

Su llegada a la Cámara de Diputados

En las elecciones de 2024, Beltrán Reyes obtuvo una diputación federal por el principio de mayoría relativa para representar al Distrito 8 de Tultitlán.

Con ello pasó de la política municipal a la Cámara de Diputados como integrante de la bancada de Morena para el periodo 2024-2027.

Durante su etapa como legisladora presentó iniciativas relacionadas con distintos temas, entre ellos derechos humanos, justicia, educación, cultura y reformas constitucionales. Entre marzo y abril de 2026 registró algunas de sus propuestas más recientes.

Su suplente es Yessica Juárez García, según la página del Congreso.