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México

Anay Beltrán Reyes: trayectoria de la diputada de Morena y lo que se sabe sobre su muerte

La legisladora mexiquense murió a los 44 años, a pocos días de cumplir 45. Su carrera política estuvo vinculada con Tultitlán, donde ocupó cargos en el gobierno municipal, hasta llegar a la Cámara de Diputados.
jue 17 septiembre 2026 11:37 AM
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Fotografía de la diputada de Morena Anay Beltrán Reyes junto a un moño negro en señal de luto.
La diputada Anay Beltrán Reyes llegó a San Lázaro por Morena. (Especial )

Anay Beltrán Reyes construyó su carrera política en Tultitlán, Estado de México, municipio que marcó buena parte de su trayectoria pública y que finalmente llegó a representar en la Cámara de Diputados .

La legisladora de Morena murió a los 44 años. Su fallecimiento fue confirmado por integrantes de su bancada y posteriormente generó mensajes de condolencias de dirigentes partidistas, legisladores y autoridades del Estado de México.

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Beltrán Reyes estaba a días de cumplir 45 años. De acuerdo con el perfil registrado en el Sistema de Información Legislativa, nació en Tlapa, Guerrero, el 27 de septiembre de 1981.

La causa de su muerte no ha sido informada oficialmente. La diputada Dolores Padierna señaló que semanas antes sus compañeros conocieron que Beltrán Reyes enfrentaba una enfermedad, aunque no precisó cuál ni proporcionó mayores detalles.

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Abogada y operadora política en Tultitlán

Antes de ocupar un escaño federal, Beltrán Reyes desarrolló distintas funciones dentro de Morena y en la administración pública de Tultitlán.

Estudió la licenciatura en Derecho en la Universidad Mexicana y posteriormente se incorporó a las actividades partidistas. En 2018 fue coordinadora operativa territorial de Morena y más adelante asumió la coordinación del partido en Tultitlán.

En 2022 ocupó la Secretaría de Gobierno de Tultitlán y, dos años después, en 2024, quedó al frente del despacho de la Presidencia Municipal.

Su llegada a la Cámara de Diputados

En las elecciones de 2024, Beltrán Reyes obtuvo una diputación federal por el principio de mayoría relativa para representar al Distrito 8 de Tultitlán.

Con ello pasó de la política municipal a la Cámara de Diputados como integrante de la bancada de Morena para el periodo 2024-2027.

Durante su etapa como legisladora presentó iniciativas relacionadas con distintos temas, entre ellos derechos humanos, justicia, educación, cultura y reformas constitucionales. Entre marzo y abril de 2026 registró algunas de sus propuestas más recientes.

Su suplente es Yessica Juárez García, según la página del Congreso.

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Los mensajes tras su muerte

La noticia provocó muestras en Morena y con representantes políticos del Estado de México.

Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, confirmó el deceso y destacó la trayectoria de Beltrán Reyes. También expresaron sus condolencias legisladores como Dolores Padierna, Julia Olguín y Rosario Orozco, además de Higinio Martínez.

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, también lamentó la muerte de la diputada y envió un mensaje a sus familiares y seres queridos.

La dirigencia de Morena publicó a su vez una esquela para despedir a la legisladora.

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Cámara de Diputados Morena

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