México no será colonia ni protectorado, responde Sheinbaum al mapa de Trump



Aunque Sheinbaum no mencionó directamente a Trump ni al mapa, su mensaje fue difundido poco después de la publicación del presidente estadounidense y tuvo como eje la defensa de la soberanía nacional.

“En el mes de la patria reafirmamos que México no es ni será colonia ni protectorado de ningún país extranjero. Orgullosamente somos un país libre, independiente y soberano”, escribió la presidenta.

En el mes de la patria reafirmamos que México no es ni será colonia ni protectorado de ningún país extranjero. Orgullosamente somos un país libre, independiente y soberano. — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) September 7, 2026



La nueva publicación de Trump se suma a otras expresiones recientes en las que ha planteado cambios en nombres de lugares de la región. Entre ellas se encuentra su propuesta para denominar “Nueva América” al estado de Nuevo México, además de su impulso para que el Lago Ontario sea llamado “Lago América”.

Estas acciones ocurren después de que el Gobierno estadounidense promoviera también el uso oficial de “Golfo de América” en lugar de “Golfo de México” dentro de las dependencias federales de Estados Unidos, una modificación impulsada por Trump tras regresar a la Casa Blanca en 2025.

El intercambio se produce además en un contexto de tensiones comerciales y políticas entre Washington, México y Canadá.

Apenas el viernes, Trump afirmó que México tenía poco que ofrecer a Estados Unidos, con excepción de productos como “tamales picantes y tomates”, aunque al mismo tiempo aseguró que la relación comercial continuaría y destacó su vínculo con Sheinbaum.

La presidenta, por su parte, ha insistido en que México mantendrá la coordinación con su vecino del norte, pero sin renunciar a su autonomía. Durante su reciente gira por Nuevo León resumió esa postura con una frase: “cooperación siempre, subordinación nunca”.