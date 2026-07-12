CDMX: 35,000 corredores toman las principales avenidas en el Medio Maratón 2026

🥇🏃‍♂️ ¡Ellos hicieron historia en el Medio Maratón de la Ciudad de México BBVA 2026!



Felicitamos a los ganadores absolutos de la rama varonil:



🥇 Simon Mavwa 🇰🇪 – 1:04:36

🥈 Abel Chelangat 🇺🇬 – 1:05:55

🥉 Jorge Luis Cruz Pérez 🇲🇽 – 1:06:07#MedioMaratónDeLaCiudadDeMéxicoBBVA2026 pic.twitter.com/yNwdjzzsil — Medio Maratón de la Ciudad de México BBVA (@21KCDMX) July 12, 2026

Desde las primeras horas del día, atletas de élite, corredores recreativos y participantes internacionales tomaron la salida para completar un trayecto que atravesó zonas emblemáticas de la Ciudad de México, en una jornada marcada por el entusiasmo de miles de espectadores que alentaron a los competidores a lo largo del recorrido.

Además de la disputa por los primeros lugares, el Medio Maratón volvió a destacar por su amplia convocatoria, al reunir a 35,000 corredores de distintas edades y niveles de experiencia, así como a atletas en categorías adaptadas, consolidándose como una de las pruebas de ruta con mayor participación en el país.

🏃‍♀️🏅



Hoy, el Medio Maratón @21KCDMX rompió récord con 35 mil participantes, entre ellos 940 corredores de 32 países que eligieron nuestra ciudad para vivir este gran reto. 🌎🇲🇽



Aquí decimos: si puedes correr en la Ciudad de México, puedes correr en cualquier lugar del mundo.… pic.twitter.com/jAY68ZygIP — Alejandra Frausto (@alefrausto) July 12, 2026

La edición 2026 también sirvió como preparación para numerosos fondistas que competirán en el Maratón de la Ciudad de México en las próximas semanas, mientras que las autoridades capitalinas desplegaron un operativo de seguridad, movilidad y atención médica para garantizar el desarrollo de la competencia.