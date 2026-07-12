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México

CDMX: 35,000 corredores toman las principales avenidas en el Medio Maratón 2026

La edición 2026 del Medio Maratón sirvió como preparación para numerosos fondistas que competirán en el Maratón de la Ciudad de México en las próximas semanas.
dom 12 julio 2026 09:24 AM
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Medio maratón Ciudad de México 2026
El Medio Maratón de CDMX arrancó en el Centro de la capital. (Foto: Andrea Murcia Monsivais/Cuartoscuro )

Miles de capitalinos salieron este domingo a las calles para participar y apoyar a los corredores del XIX Medio Maratón de la Ciudad de México, que congregó a 35,000 participantes en un recorrido de 21.097 kilómetros por algunas de las principales vialidades de la capital.

La competencia, considerada una de las más importantes del calendario atlético nacional, tuvo como protagonistas a los corredores kenianos Simon Maywa y Gladys Longari, quienes se adjudicaron el primer lugar en las ramas varonil y femenil, respectivamente, tras imponer el ritmo desde los primeros kilómetros y cruzar la meta instalada en el Ángel de la Independencia.

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Desde las primeras horas del día, atletas de élite, corredores recreativos y participantes internacionales tomaron la salida para completar un trayecto que atravesó zonas emblemáticas de la Ciudad de México, en una jornada marcada por el entusiasmo de miles de espectadores que alentaron a los competidores a lo largo del recorrido.

Además de la disputa por los primeros lugares, el Medio Maratón volvió a destacar por su amplia convocatoria, al reunir a 35,000 corredores de distintas edades y niveles de experiencia, así como a atletas en categorías adaptadas, consolidándose como una de las pruebas de ruta con mayor participación en el país.

La edición 2026 también sirvió como preparación para numerosos fondistas que competirán en el Maratón de la Ciudad de México en las próximas semanas, mientras que las autoridades capitalinas desplegaron un operativo de seguridad, movilidad y atención médica para garantizar el desarrollo de la competencia.

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