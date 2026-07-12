CDMX: 35,000 corredores toman las principales avenidas en el Medio Maratón 2026

Miles de capitalinos salieron este domingo a las calles para participar y apoyar a los corredores del XIX Medio Maratón de la Ciudad de México, que congregó a 35,000 participantes en un recorrido de 21.097 kilómetros por algunas de las principales vialidades de la capital.
La competencia, considerada una de las más importantes del calendario atlético nacional, tuvo como protagonistas a los corredores kenianos Simon Maywa y Gladys Longari, quienes se adjudicaron el primer lugar en las ramas varonil y femenil, respectivamente, tras imponer el ritmo desde los primeros kilómetros y cruzar la meta instalada en el Ángel de la Independencia.