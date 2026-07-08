Fiscalía de Morelos solicitará prisión preventiva para Víctor Rodríguez, exdirector de Pemex

La fiscalía reportó que el exfuncionario, quien espera ya la audiencia inicial, no opuso resistencia durante su detención, la tarde del martes, en un café de la alcaldía Benito Juárez, de la Ciudad de México.

Rodríguez enfrenta las acusaciones de su esposa Maria Felicia Jiménez Lavie por violencia intrafamiliar, tras difundir un video en el que se apreciaba la golpiza que le propinó en marzo.

Blúmenkron Escobar explicó en entrevista con Ciro Gomez Leyva en Radio Fórmula que los indicios recabados tras el inicio de la carpeta de investigación contra Rodríguez llevaron a la acusación por los delitos de violencia familiar y violencia vicaria.

La audiencia inicial está programada para las 13:00 horas de hoy, y se espera que ahí se solicite la prisión preventiva para Rodríguez.

El fiscal detalló que la violencia familiar es cuando existen personas dentro de la familia o la pareja que ejercen violencia contra cualquier miembro, mientras que la violencia vicaría hace referencia a cuando una de las partes usa a los hijos para ejercer esa violencia .

La fiscalía reportó que durante su aprehensión, el exfuncionario del gobierno federal no presentó a algún abogado para su defensa y tampoco se conoce que haya tramitado algún amparo.

Conforme a lo informado, los hechos que constan en la indagatoria consisten en que en marzo de 2026, la víctima se encontraba con el imputado en un domicilio ubicado en el estado de Morelos, donde la habría agredido física y verbalmente tras una discusión, lo que motivó la obtención de una orden de aprehensión en contra del presunto responsable.