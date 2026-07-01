Despidos por IA tendrían compensación especial: Morena propone pago equivalente a 5 meses de sueldo

“La adopción de sistemas automatizados, algoritmos y herramientas de inteligencia artificial ha incrementado la productividad en diversos sectores, pero también ha generado nuevos desafíos eri materia de estabilidad laboral y protección de los derechos de las personas trabajadoras”.

“La Ley Federal del Trabajo establece mecanismos de protección frente al despido injustificado; sin embargo, no contempla de manera específica los supuestos en los que la terminación de la relación laboral deriva de decisiones tecnológicas que transforman los procesos productivos. En estos casos, la pérdida del empleo no obedece a una causa imputable al trabajador, sino a una decisión empresarial orientada a la adopción de nuevas tecnologías que incrementan la eficiencia”, expuso en los motivos el legislador.

¿Qué propone la iniciativa?

Ante este panorama, la iniciativa propone que adicional a la indemnización constitucional de tres meses, cuando haya un despido por adopción de inteligencia artificial (IA) el trabajador reciba dos meses de remuneración; es decir, un pago de cinco meses de salario.

De avanzar esta propuesta, los montos aumentarían derivado del tipo de relación que exista entre el trabajador y su empleador; por ejemplo, para quienes tengan un contrato por tiempo determinado, en caso de tener menos de un año de antigüedad, se tiene derecho a un monto igual a la mitad de la remuneración percibida durante la prestación de los servicios; si el contrato es por tiempo definido, pero se laboró por más de un año, la persona que fue despedida podrá recibir un importe de seis meses de remuneración por el primer año y 20 días de salario por cada año adicional.

En el caso de los contratos indefinidos, la iniciativa de reforma propone que el empleador debe pagar 20 días de salario por cada año de servicio prestado.

Todos los casos contemplan el pago aparte de los cinco meses de salario por despido injustificado y ante las nuevas adopciones de IA por parte de la empresa .