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México

Despidos por IA tendrían compensación especial: Morena impulsa pago equivalente a 5 meses de sueldo

La iniciativa de reforma a la LFT propone que los trabajadores que sean desplazados por esta tecnología reciban hasta cinco meses de salario.
mié 01 julio 2026 11:02 AM
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Despidos por IA tendrían compensación especial: Morena propone pago equivalente a 5 meses de sueldo
Hay una tendencia mundial en la que algunos trabajos serán reemplazados por el uso de las nuevas tecnologías, entre ellas, la Inteligencia Artificial. (Foto: Chat GPT)

En la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la bancada de Morena presentó un proyecto para modificar la Ley Federal del Trabajo (LFT) y establecer una indemnización para los casos de sustitución de trabajador por la IA. La propuesta es pagar con hasta cinco meses de salario a los trabajadores que sean despedidos ante el avance de esta tecnología.

El diputado Luis Humberto Fernández es el autor de esta propuesta para que se adicione un párrafo al Artículo 50 de la Ley Federal del Trabajo (LFT).

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“La adopción de sistemas automatizados, algoritmos y herramientas de inteligencia artificial ha incrementado la productividad en diversos sectores, pero también ha generado nuevos desafíos eri materia de estabilidad laboral y protección de los derechos de las personas trabajadoras”.

“La Ley Federal del Trabajo establece mecanismos de protección frente al despido injustificado; sin embargo, no contempla de manera específica los supuestos en los que la terminación de la relación laboral deriva de decisiones tecnológicas que transforman los procesos productivos. En estos casos, la pérdida del empleo no obedece a una causa imputable al trabajador, sino a una decisión empresarial orientada a la adopción de nuevas tecnologías que incrementan la eficiencia”, expuso en los motivos el legislador.

¿Qué propone la iniciativa?

Ante este panorama, la iniciativa propone que adicional a la indemnización constitucional de tres meses, cuando haya un despido por adopción de inteligencia artificial (IA) el trabajador reciba dos meses de remuneración; es decir, un pago de cinco meses de salario.

De avanzar esta propuesta, los montos aumentarían derivado del tipo de relación que exista entre el trabajador y su empleador; por ejemplo, para quienes tengan un contrato por tiempo determinado, en caso de tener menos de un año de antigüedad, se tiene derecho a un monto igual a la mitad de la remuneración percibida durante la prestación de los servicios; si el contrato es por tiempo definido, pero se laboró por más de un año, la persona que fue despedida podrá recibir un importe de seis meses de remuneración por el primer año y 20 días de salario por cada año adicional.

En el caso de los contratos indefinidos, la iniciativa de reforma propone que el empleador debe pagar 20 días de salario por cada año de servicio prestado.

Todos los casos contemplan el pago aparte de los cinco meses de salario por despido injustificado y ante las nuevas adopciones de IA por parte de la empresa .

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¿Cómo va la propuesta?

De acuerdo con el Sistema de Información Legislativa , la iniciativa se presentó el 10 de junio pasado, por lo que actualmente no ha subido a discusión en el pleno.

¿Qué dice el artículo 50 de la LFT?

Contrario a lo que se podría pensar, la LFT ya contempla en su artículo 439 las obligaciones de los empleadores y los derechos de los trabajadores cuando se realiza una reducción de personal debido a la implantación de maquinaria o de procedimientos de trabajo nuevos, y se establece lo siguiente:

Autorización Judicial: A falta de un convenio entre las partes, el patrón debe obtener la autorización del Tribunal Laboral para proceder con la reducción de personal, siguiendo el procedimiento especial colectivo.

Indemnización para los trabajadores: Los empleados que sean reajustados (despedidos por esta causa) tienen derecho a una indemnización que consiste en:

Cuatro meses de salario

Veinte días de salario por cada año de servicios prestados (o la cantidad mayor que se haya estipulado en los contratos de trabajo).

La prima de antigüedad a que se refiere el artículo 162 de la misma LFT.

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Estos datos reflejan que el fenómeno no implica necesariamente la desaparición del trabajo, pero sí una profunda reconfiguración de las habilidades requeridas y de la estructura del mercado laboral.

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Trabajadores Morena

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