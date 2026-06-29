Centros de acopio para Venezuela: las cuentas y los lugares oficiales para apoyar al país tras doble terremoto

UNAM

De manera física y con el objetivo de recabar insumos, diversas instituciones abrieron centros de acopio, entre ellas la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), que a partir de este lunes recibirá las donaciones en el Estacionamiento 8, del Estadio Olímpico Universitario.

Horario: 10:00 a 18:00 horas.

10:00 a 18:00 horas. ¿Qué reciben? Agua embotellada, alimentos enlatados, artículos de higiene personal (jabón, pasta, cepillos, papel higiénico), toallas sanitarias, pañales, insumos de primeros auxilios y herramientas de mano para remoción de escombros (barretas, palas y picos).

Topos de Tlatelolco

La Brigada de Rescate Topos Tlatelolco abrió un centro de acopio en la calle Magistrados número 75, colonia Ampliación El Sifón, alcaldía Iztapalapa en un horario de 08:00 a 21:00 horas, el cual estará abierto al público hasta el viernes 3 de julio.

¿Qué reciben?

Electrolitos (sueros) leche en polvo

Latas de comida

Sopas instantáneas

Barras energéticas

Frutos secos

Insumos médicos y hospitalarios:

gasas estériles y parafinadas

compresas

vendas elásticas y de yeso

apósitos adhesivos.

EU ayuda con 300 mdd a Venezuela

La ayuda de urgencia de Estados Unidos para Venezuela tras los devastadores sismos de la semana pasada asciende ahora a más de 300 millones de dólares, informó este lunes el gobierno de Donald Trump.

Eso representa la duplicación del monto anunciado previamente, de 150 millones de dólares.

"Estos fondos proporcionarán atención médica de emergencia, asistencia alimentaria, agua y saneamiento, refugio, protección y apoyo logístico", detalló el Departamento de Estado en un comunicado.

La ayuda se canaliza a través de organizaciones asociadas, entre ellas Samaritan's Purse, Catholic Relief Services, la Organización Internacional para las Migraciones, Unicef, el Programa Mundial de Alimentos y la Cruz Roja.

Washington, que mandó buques de guerra y ayudó a reabrir parcialmente el dañado aeropuerto de Caracas, ha desplegado en Venezuela cuatro equipos urbanos de búsqueda y rescate, formados por más de 300 socorristas y casi dos docenas de perros de búsqueda, añadió el comunicado.