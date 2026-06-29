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México

Números de cuenta y centros de acopio para apoyar a Venezuela

Las labores de rescate siguen en el país sudamericano a la vez que disminuyen las posibilidades de hallar a personas con vida. Las donaciones son vitales para ayudar a damnificados.
lun 29 junio 2026 10:20 AM
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Centros de acopio para Venezuela: las cuentas y los lugares oficiales para apoyar al país tras doble terremoto
La imagen corresponde al 28 de junio en donde se observa a una aeronave Osprey que sobrevuela una zona afectada por un terremoto en Caraballeda, La Guaira, Venezuela. (Foto: AFP )

Este lunes se registró otro temblor en Caracas y La Guaira, zona que resultó mayormente afectada por los dos sismos simultáneos la semana pasada, y en momentos en que la esperanza de encontrar supervivientes disminuye y crece la frustración por la respuesta del Gobierno.

En el país sudamericano ya laboran cientos de rescatistas y binomios caninos en búsqueda de sobrevivientes en las zonas donde se registraron desplomes de edificios, unidades habitacionales, entre otras edificaciones. Además de esta ayuda, en México ya se habilitaron centros de acopio para recibir apoyo por parte de la ciudadanía que desee ayudar a los venezolanos.

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Números de cuenta para apoyar a Venezuela

Se recomienda a la población donar solo en cuentas de organizaciones y asociaciones civiles registradas.

En la página oficial de la Cruz Roja en el siguiente enlace: https://www.cruzrojamexicana.org.mx/donar/donativo?causaId=3&monto=200&sedeId=33

  • Se deben llenar distintos campos como es la sede, identificar la entidad en donde se habita.
  • Se debe elegir el nombre del apoyo, que en este caso es: “Es momento de ser solidarios”.

-Tipo de donador: que se debe elegir entre los siguientes:

*donador independiente

*colaborador empresa

*colaborador federal.

  • El monto a donar parte de los 40 pesos.
apoyo-cruz-roja-venezuela.png
Las donaciones pueden hacerse en línea a través de la página oficial de la Cruz Roja. (Foto: Captura de pantalla https://www.cruzrojamexicana.org.mx/ )

El Centro Nacional de Apoyo para Contingencias Epidemiológicas y Desastres , A.C. (CENACED), también pone a disposición dos cuentas CLABE en los bancos Santander y Banamex.

Cuenta CLABE Santander: 014180655038046216

Cuenta CLABE Banamex:

002180700456248799

aportaciones-economicas-venezuela.png
Bancos en donde se recibe el apoyo económico. (Foto: unidosporellxs.)

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UNAM

De manera física y con el objetivo de recabar insumos, diversas instituciones abrieron centros de acopio, entre ellas la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), que a partir de este lunes recibirá las donaciones en el Estacionamiento 8, del Estadio Olímpico Universitario.

  • Horario: 10:00 a 18:00 horas.
  • ¿Qué reciben? Agua embotellada, alimentos enlatados, artículos de higiene personal (jabón, pasta, cepillos, papel higiénico), toallas sanitarias, pañales, insumos de primeros auxilios y herramientas de mano para remoción de escombros (barretas, palas y picos).

Topos de Tlatelolco

La Brigada de Rescate Topos Tlatelolco abrió un centro de acopio en la calle Magistrados número 75, colonia Ampliación El Sifón, alcaldía Iztapalapa en un horario de 08:00 a 21:00 horas, el cual estará abierto al público hasta el viernes 3 de julio.

¿Qué reciben?

Electrolitos (sueros) leche en polvo

Latas de comida

Sopas instantáneas

Barras energéticas

Frutos secos

Insumos médicos y hospitalarios:

gasas estériles y parafinadas

compresas

vendas elásticas y de yeso

apósitos adhesivos.

Leer más:

Un perro de rescate español busca posibles víctimas en los escombros de un edificio derrumbado en Catia La Mar, estado de La Guaira, Venezuela, el 28 de junio de 2026, tras los terremotos.
Internacional

El tiempo para encontrar sobrevivientes de los sismos en Venezuela se agota

EU ayuda con 300 mdd a Venezuela

La ayuda de urgencia de Estados Unidos para Venezuela tras los devastadores sismos de la semana pasada asciende ahora a más de 300 millones de dólares, informó este lunes el gobierno de Donald Trump.

Eso representa la duplicación del monto anunciado previamente, de 150 millones de dólares.

"Estos fondos proporcionarán atención médica de emergencia, asistencia alimentaria, agua y saneamiento, refugio, protección y apoyo logístico", detalló el Departamento de Estado en un comunicado.

La ayuda se canaliza a través de organizaciones asociadas, entre ellas Samaritan's Purse, Catholic Relief Services, la Organización Internacional para las Migraciones, Unicef, el Programa Mundial de Alimentos y la Cruz Roja.

Washington, que mandó buques de guerra y ayudó a reabrir parcialmente el dañado aeropuerto de Caracas, ha desplegado en Venezuela cuatro equipos urbanos de búsqueda y rescate, formados por más de 300 socorristas y casi dos docenas de perros de búsqueda, añadió el comunicado.

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La asistencia de Estados Unidos para Venezuela se produce en momentos en que los lazos entre Washington y Caracas se han suavizado en los últimos meses, después de que las fuerzas estadounidenses capturaran al expresidente Nicolás Maduro en enero y el gobierno de Trump empezara a trabajar con un gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez.

Con información de AFP

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Venezuela sismos

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