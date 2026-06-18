Nancy Nápoles, la alcaldesa del Estado de México acusada de simular su secuestro

Así ocurrió el supuesto secuestro

Las investigaciones señalan que la alcaldesa de Tenancingo, Nancy Nápoles, llegó a su domicilio a bordo de un vehículo Jetta color arena. En la unidad viajaban su hermana, quien conducía, y su madre.

Al arribar a su casa, un automóvil rojo se aproximó al lugar. La unidad la manejaba Karla Valeria. De ese vehículo descendió Víctor Manuel “N”, quien simuló obligar a la presidenta municipal a subir al automóvil. Después, ambos se dirigieron hacia San Pedro Zictepec, en el municipio de Tenango del Valle.

De acuerdo con las entrevistas, la propia Nancy Nápoles indicó la ruta del trayecto para evitar las cámaras de videovigilancia. Durante el recorrido, los ocupantes observaron patrullas con sirenas encendidas. La funcionaria consideró que ese operativo respondió a una posible alerta de familiares a las autoridades.

La alcaldesa logró comunicarse con su hermana para informar que se encontraba en buen estado y pidió no dar aviso a la policía. Más adelante, comunicó a los presuntos captores que la situación se había salido de control y solicitó que la dejaran en un camino de terracería.

Horas después, el esposo de la edil y el director de Seguridad Pública Municipal la ubicaron. Los presuntos responsables huyeron hacia Oaxaca, donde las autoridades los detuvieron.

Un día después, el 1 de junio, Nancy Nápoles presentó la denuncia. En su declaración afirmó que recibió amenazas de muerte contra ella, su madre y su sobrino. También señaló una exigencia de 40 millones de pesos y la sugerencia de tomar el dinero del ayuntamiento.

Hasta el momento, el esposo y el cuñado de la presidenta municipal continúan prófugos. Las autoridades dieron vista a la Fiscalía de Combate a la Corrupción y al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) por la posible afectación al erario.