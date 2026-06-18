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México

Nancy Nápoles, la alcaldesa del Estado de México acusada de simular su secuestro

La carpeta de investigación incluye a Nancy Nápoles Pacheco, alcaldesa de Tenancingo, su esposo, su cuñado y tres más. Cuatro ya fueron detenidos, mientras dos más permanecen sin localizar.
jue 18 junio 2026 11:05 AM
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Nancy Nápoles Pacheco
La funcionaria afirmó que un vehículo rojo la interceptó afuera de su domicilio. Después relató que la obligaron a subir a una unidad Volkswagen, donde se le exigió contacto con su familia para pedir el dinero. (Cuartoscuro/Crisanta Espinosa Aguilar)

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó el inicio de acción penal en contra de seis personas por el delito de simulación de secuestro, caso en el que aparece la alcaldesa de Tenancingo, Nancy Nápoles Pacheco, quien el 1 de junio denunció un supuesto plagio.

De acuerdo con la autoridad, la investigación descartó un rapto real y colocó el hecho como una operación planeada para obtener 40 millones de pesos en calidad de rescate. Ese dinero, según la hipótesis oficial, saldría del erario municipal y tendría como fin encubrir un presunto desfalco dentro del ayuntamiento.

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La carpeta de investigación incluye a la propia presidenta municipal, su esposo, su cuñado y otras personas. Parte de los señalados ya fueron detenidos, mientras dos más permanecen sin localizar.

Los hechos reportados ocurrieron la noche del 31 de mayo, cuando la funcionaria afirmó que un vehículo rojo la interceptó afuera de su domicilio. Después relató que la obligaron a subir a una unidad Volkswagen, donde se le exigió contacto con su familia para pedir el dinero.

Sin embargo, los peritajes en video mostraron un escenario distinto. Las cámaras no registraron violencia ni sometimiento. En cambio, una persona involucrada la ayudó a bajar de su vehículo antes de subir al automóvil rojo.

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(Fiscalía Edomex)

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La Fiscalía estatal detalló que el plan se habría diseñado desde febrero. El esposo y el cuñado de la alcaldesa figuran como piezas centrales en la planeación del supuesto secuestro. Otros participantes reclutaron a más cómplices, entre ellos Karla Valeria “N”, Víctor Manuel “N” y Christian “N”, quienes huyeron a Oaxaca y fueron detenidos el 11 de junio.

detenidos autosecuestro
(Fiscalía Edomex)

La versión ministerial sostiene que el traslado concluyó en la zona de San Pedro Zictepec, donde la funcionaria quedó en libertad ante la movilización policiaca. Posteriormente, la propia alcaldesa reportó haber escapado de sus captores.

El caso incluye un señalamiento adicional: el dinero solicitado como rescate habría correspondido a recursos públicos vinculados con irregularidades financieras dentro del gobierno municipal.

La audiencia de formulación de imputación quedó programada para el 9 de julio, fecha en la que un juez definirá si la alcaldesa enfrenta el proceso en prisión preventiva o en libertad.

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Así ocurrió el supuesto secuestro

Las investigaciones señalan que la alcaldesa de Tenancingo, Nancy Nápoles, llegó a su domicilio a bordo de un vehículo Jetta color arena. En la unidad viajaban su hermana, quien conducía, y su madre.

Al arribar a su casa, un automóvil rojo se aproximó al lugar. La unidad la manejaba Karla Valeria. De ese vehículo descendió Víctor Manuel “N”, quien simuló obligar a la presidenta municipal a subir al automóvil. Después, ambos se dirigieron hacia San Pedro Zictepec, en el municipio de Tenango del Valle.

De acuerdo con las entrevistas, la propia Nancy Nápoles indicó la ruta del trayecto para evitar las cámaras de videovigilancia. Durante el recorrido, los ocupantes observaron patrullas con sirenas encendidas. La funcionaria consideró que ese operativo respondió a una posible alerta de familiares a las autoridades.

La alcaldesa logró comunicarse con su hermana para informar que se encontraba en buen estado y pidió no dar aviso a la policía. Más adelante, comunicó a los presuntos captores que la situación se había salido de control y solicitó que la dejaran en un camino de terracería.

Horas después, el esposo de la edil y el director de Seguridad Pública Municipal la ubicaron. Los presuntos responsables huyeron hacia Oaxaca, donde las autoridades los detuvieron.

Un día después, el 1 de junio, Nancy Nápoles presentó la denuncia. En su declaración afirmó que recibió amenazas de muerte contra ella, su madre y su sobrino. También señaló una exigencia de 40 millones de pesos y la sugerencia de tomar el dinero del ayuntamiento.

Hasta el momento, el esposo y el cuñado de la presidenta municipal continúan prófugos. Las autoridades dieron vista a la Fiscalía de Combate a la Corrupción y al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) por la posible afectación al erario.

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Estado de México Violencia Seguridad

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