Los boletos, dependiendo el partido, van desde los 1,200, hasta los 4,000 dólares; sin embargo la final en el Met Life, en Nueva Jersey, llega hasta los 20,000 dólares, señala Mancilla. "Así que la fiesta es afuera de los estadios o en los restaurantes”.

Incluso los boletos de tren aumentaron de precio. El precio de los trenes y autobuses que conectan Nueva York con el estadio MetLife se ajustó a 98 dólares luego de las protestas, porque el boleto de ida y vuelta iba a costar 150 dólares, cuando en tiempos normales sale en 12.90 dólares.

En México, los precios provocaron que el 90% de la población quedara fuera de la Copa Mundial de la FIFA 2026, con boletos estimados en más de 50,000 pesos, cuando el salario promedio mensual en el país fue de 10,800 el año pasado. Incluso la presidenta Claudia Sheinbaum invitó a la FIFA a reflexionar sobre los elevados costos de las entradas para los partidos del Mundial 2026 y afirmó que el futbol debe ser mucho más que un negocio.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, llamó a la FIFA a reflexionar por los precios de los boletos para los partidos del Mundial 2026. (Foto: Carl de Souza/AFP)

Aarón Ortiz-Santos, abogado en Estados Unidos que lleva la defensa legal de connacionales detenidos por autoridades migratorias, señala que hay mexicanos con posibilidades económicas para pagar cualquier precio, incluso los 40,000 dólares que estima se necesitan para ir a la final, pero es contribuir a la FIFA, pese a que no puso un freno a la ola antiinmigrante.

"No voy a ir a seguir aportando a la economía de la FIFA, cuando no han hecho nada para frenar la ola antiinmigrante. Pudo exigir al menos un stop en las deportaciones y nada”, afirma.