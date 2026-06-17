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Mexicanos en EU viven el Mundial desde afuera: “El ICE no es un factor para ir a los estadios, los precios sí”

Los connacionales en Estados Unidos viven la fiesta mundialista afuera de los estadios no solo por el temor a la política antiinmigrante también por los costos de los boletos.
mié 17 junio 2026 06:00 PM
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También en EU, los mexicanos viven la fiesta mundialista afuera de los estadios y la razón principal no es el ICE. (Foto: Getty y AFP)

Al igual que miles de aficionados en México, los connacionales en Estados Unidos viven la fiesta mundialista afuera de los estadios por los costos que implica asistir a un partido de la Copa Mundial de Futbol 2026.

Fabiola Mancilla Castillo, de la organización Pueblos y Comunidades Indígenas Transfronterizos (Pucomit) y residente en Nueva York, explica que la decisión de ir o no a los estadios no solo depende de la política antiinmigrante del gobierno de Donald Trump, también de los bolsillos.

“La presencia de ICE no es un factor determinante para que alguien decida ir a un estadio, pero sí lo son los precios. Hay compañeros que tienen documentos y que dicen 'yo sí iría si pudiera, pero el problema son los costos'”, dice.

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Los boletos, dependiendo el partido, van desde los 1,200, hasta los 4,000 dólares; sin embargo la final en el Met Life, en Nueva Jersey, llega hasta los 20,000 dólares, señala Mancilla. "Así que la fiesta es afuera de los estadios o en los restaurantes”.

Incluso los boletos de tren aumentaron de precio. El precio de los trenes y autobuses que conectan Nueva York con el estadio MetLife se ajustó a 98 dólares luego de las protestas, porque el boleto de ida y vuelta iba a costar 150 dólares, cuando en tiempos normales sale en 12.90 dólares.

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En México, los precios provocaron que el 90% de la población quedara fuera de la Copa Mundial de la FIFA 2026, con boletos estimados en más de 50,000 pesos, cuando el salario promedio mensual en el país fue de 10,800 el año pasado. Incluso la presidenta Claudia Sheinbaum invitó a la FIFA a reflexionar sobre los elevados costos de las entradas para los partidos del Mundial 2026 y afirmó que el futbol debe ser mucho más que un negocio.

mexicanos en estados unidos
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, llamó a la FIFA a reflexionar por los precios de los boletos para los partidos del Mundial 2026. (Foto: Carl de Souza/AFP)

Aarón Ortiz-Santos, abogado en Estados Unidos que lleva la defensa legal de connacionales detenidos por autoridades migratorias, señala que hay mexicanos con posibilidades económicas para pagar cualquier precio, incluso los 40,000 dólares que estima se necesitan para ir a la final, pero es contribuir a la FIFA, pese a que no puso un freno a la ola antiinmigrante.

"No voy a ir a seguir aportando a la economía de la FIFA, cuando no han hecho nada para frenar la ola antiinmigrante. Pudo exigir al menos un stop en las deportaciones y nada”, afirma.

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Entre la fiesta y el temor

Con casi 38 millones de personas de origen mexicano en Estados Unidos, la fiesta es de ellos, pues son estos los que históricamente han llenado los partidos de futbol soccer y son su principal público.

De 104 partidos del Mundial, 13 se jugarán en México, 13 en Canadá y 78 en estadios ubicados en once ciudades de Estados Unidos, la mayoría con alta presencia inmigrante de origen latinoamericano.

El abogado Ortiz-Santos dice que hay preocupación especial por lo que ocurra en estadios ubicados en ocho ciudades como Atlanta, en Boston, Dallas, Houston, Kansas, Miami, Filadelfia y Seattle, donde se registra un discurso y activismo antiinmigrante más fuerte.

“Son los estados rojos, de Partido Republicano, donde pues definitivamente las políticas son más duras, más severas, y hay un discurso xenófobo en la gente, como en Texas y Florida”, indica Efraín Jiménez, del Colectivo de Federaciones y Organizaciones Mexicanas Migrantes (COLEFOM).

Pero en zonas como San José, San Francisco, en Los Ángeles California donde hay miles de latinos de origen mexicano, sería impensable una redada en un estadio.

“Ahí es como el México dos. Entonces ¿cómo saber quién sí tiene papeles, quién no? A menos que apliquen el perfilamiento racial y pues ahí va a empezar a haber otra narrativa. Eso no le conviene al presidente Trump”, asegura Mancilla.

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Al respecto, Ortiz-Santos señala que no son convenientes los operativos cuando el Mundial es movido por migrantes.

“El Mundial no se sostiene solamente con jugadores ni tampoco con marcas y estadios. Se sostiene también del trabajo migrante porque estamos limpiando hoteles, cocinando, manejando transportes, construyendo la infraestructura, vendiendo la comida, atendiendo restaurantes, haciendo entregas. Eso también hace al Mundial”, dice.

Ve además:

Trabajadores sindicalizados sostienen pancartas mientras se manifiestan frente al estadio SoFi junto al candidato demócrata a gobernador de California, Tom Steyer, el 18 de mayo de 2026, en Inglewood, California.
Internacional

La presencia del ICE en el Mundial 2026 opaca la fiesta del futbol para los migrantes en Estados Unidos

Un ejemplo de ello es la amenaza de huelga que se desató en el SoFi Stadium en Los Angeles, de 2,000 empleados que habían votado a favor del paro laboral exigiendo mejoras salariales y garantías contra la presencia del ICE cerca del estadio. Los trabajadores llegaron a un acuerdo provisional justo antes de la ceremonia inaugural del Mundial 2026.

Cajeros, lavaplatos, cocineros, bartenders, asistentes de alimentos, entre otros empleados, exigían principalmente un salario digno equivalente al costo real de vida en Los Angeles, con pago adicional durante la Copa Mundial y otros eventos masivos, y derecho a ir a huelga si agentes de ICE ingresaban al lugar de trabajo y generaban temor.

"Nos gusta el futbol, pero sí tenemos miedo"

Hay un sector de migrantes que sí teme las redadas en los estadios. Muestra de ello es la alerta de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) a habitantes o visitantes de origen latino en Estados Unidos por el riesgo de “graves violaciones de derechos".

Protests Erupt In L.A. County Sparked By Federal Immigration Raids
Las políticas antiinmigrantes del presidente estadunidense Donald Trump han causado que en ese país, donde se jugará el 75% de los partidos mundialistas, deban convivir pasión por el futbol con temor por festejarlo. (Foto: Getty Images)

Sobre todo luego de que el 10 de junio Trump promulgó un paquete de 70,000 millones de dólares para aplicar las leyes migratorias y financiar al ICE y a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

“Se aprobó ese fondo y lo que nos indica es que estos ataques a la comunidad no van a acabar, esto se pondrá peor”, dice Jiménez.

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Mas aun, el mismo día el Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos dio a conocer que en los 38 días que durará el Mundial los agentes del ICE y de la Patrulla Fronteriza serán desplegados en las once ciudades con estadios mundialistas.

“Eso está afectando muchísimo la salud mental porque ese miedo constante y esa ansiedad hacen pues que la gente hoy día no salga a hacer las cosas cotidianas de ir al mercado, comprar mandado, llevar los niños a la escuela, ir a comer unos tacos, los negocios incluso no tienen tanta gente por eso”, recuerda Jiménez.

Hay gente que es muy fanática del futbol y todo, pero están poniendo en la balanza que pues su vida puede cambiar de repente de la noche a la mañana por una separación familiar,
Efraín Jiménez, activista.

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Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026 deportaciones Donald Trump FIFA

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