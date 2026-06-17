Decreto de home office por el Mundial 2026: ¿quiénes trabajan a distancia por el partido de México y dónde aplica?

¿Quiénes podrán hacer home office durante los partidos de México?

La medida de home office no será generalizada para toda la población, sino que estará dirigida principalmente a trabajadores de la Administración Pública Federal que desempeñan actividades administrativas no esenciales. De acuerdo con el decreto, en la zona metropolitana de Guadalajara la jornada laboral del próximo jueves 18 de junio se realizará completamente bajo esquemas de teletrabajo o modificaciones flexibles como es el caso del home office, esto es por que se disputará el partido de la selección mexicana contra Corea del Sur en dicha ciudad.

En el caso de la Ciudad de México, las disposiciones especiales volverán a aplicarse el próximo 24 de junio, cuando México enfrente a la selección de República Checa.

El Gobierno Federal también exhortó al sector privado y social a adoptar medidas similares para empleados cuyas funciones puedan realizarse de manera remota.

Aunque la recomendación no es obligatoria para empresas particulares, el objetivo es disminuir la congestión vial en las zonas cercanas a los estadios y corredores de movilidad asociados al Mundial.

¿Quiénes no podrán hacer home office por el Mundial?

Sin embargo, la disposición excluye a trabajadores vinculados con servicios considerados estratégicos. Entre ellos se encuentran personal de salud, seguridad pública, protección civil, control migratorio y aduanero, así como empleados relacionados con infraestructura crítica como energía, agua, telecomunicaciones y transporte.

Tampoco aplicará para quienes participen directamente en la organización y operación de los eventos mundialistas. Estas actividades deberán continuar de manera presencial para garantizar la continuidad de servicios esenciales durante los días de mayor afluencia de personas.