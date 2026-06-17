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¿Quiénes tendrán home office por el Mundial 2026? Así aplica el decreto de Sheinbaum

El Gobierno federal ordenó esquemas de teletrabajo y suspensión de clases en Ciudad de México y Guadalajara para facilitar la movilidad durante los partidos de la Selección Mexicana en el Mundial 2026.
mié 17 junio 2026 04:14 PM
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Decreto de home office por el Mundial 2026: ¿quiénes trabajan a distancia por el partido de México y dónde aplica?
Desde este miércoles 17 de junio y el próximo jueves 18 del mismo, se implementará la modalidad de home office en Guadalajara y la CDMX. (Getty Images)

El Gobierno de México implementará medidas extraordinarias de movilidad y operación laboral con motivo de los partidos de la selección mexicana en el Mundial 2026. A partir de las 15:00 horas de este miércoles 17 de junio, diversas dependencias federales aplicarán esquemas de teletrabajo, mientras que la Secretaría de Educación Pública (SEP) suspenderá actividades escolares en determinadas ciudades sedes.

La decisión, anunciada por la presidenta Claudia Sheinbuam mediante un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, busca reducir la presión sobre el transporte público así como las confrontaciones que se pueden dar por las manifestaciones de la CNTE activas en este momento.

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¿Quiénes podrán hacer home office durante los partidos de México?

La medida de home office no será generalizada para toda la población, sino que estará dirigida principalmente a trabajadores de la Administración Pública Federal que desempeñan actividades administrativas no esenciales. De acuerdo con el decreto, en la zona metropolitana de Guadalajara la jornada laboral del próximo jueves 18 de junio se realizará completamente bajo esquemas de teletrabajo o modificaciones flexibles como es el caso del home office, esto es por que se disputará el partido de la selección mexicana contra Corea del Sur en dicha ciudad.

En el caso de la Ciudad de México, las disposiciones especiales volverán a aplicarse el próximo 24 de junio, cuando México enfrente a la selección de República Checa.

El Gobierno Federal también exhortó al sector privado y social a adoptar medidas similares para empleados cuyas funciones puedan realizarse de manera remota.

Aunque la recomendación no es obligatoria para empresas particulares, el objetivo es disminuir la congestión vial en las zonas cercanas a los estadios y corredores de movilidad asociados al Mundial.

¿Quiénes no podrán hacer home office por el Mundial?

Sin embargo, la disposición excluye a trabajadores vinculados con servicios considerados estratégicos. Entre ellos se encuentran personal de salud, seguridad pública, protección civil, control migratorio y aduanero, así como empleados relacionados con infraestructura crítica como energía, agua, telecomunicaciones y transporte.

Tampoco aplicará para quienes participen directamente en la organización y operación de los eventos mundialistas. Estas actividades deberán continuar de manera presencial para garantizar la continuidad de servicios esenciales durante los días de mayor afluencia de personas.

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¿Qué dice la SEP sobre la suspensión de clases por el Mundial?

La SEP también anunció ajustes en el calendario escolar para reducir desplazamientos y facilitar la movilidad en las ciudades sede. La suspensión de clases aplicará tanto para las escuelas públicas como para privadas de educación básica, media superior y superior que dependen de la autoridad educativa federal. En Guadalajara, las actividades académicas quedarán suspendidas durante la jornada del 18 de junio. En la Ciudad de México, la medida se aplicó para el turno vespertino durante la jornada previa y volverá a implementarse el próximo 19 de junio.

Confirman suspensión de clases por el Mundial 2026 y home office, pero no aplicará para todos
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Gobierno decreta suspensión de clases y home office en CDMX y Guadalajara por Mundial

La decisión tiene un componente económico relevante. De acuerdo con estimaciones gubernamentales, los partidos del Mundial generan incrementos significativos en la demanda de transporte, servicios urbanos y movilidad metropolitana, especialmente en ciudades sede como Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. La adopción temporal de esquemas remotos busca evitar afectaciones a la productividad derivadas de congestionamientos, retrasos laborales y saturación de la infraestructura urbana.

Además, se ha señalado que los grandes eventos deportivos suelen representar un reto operativo para las ciudades anfitrionas. En este contexto, el teletrabajo funciona como una herramienta de gestión de demanda que permite mantener actividades económicas sin incrementar la presión sobre vialidades y sistemas de transporte. La estrategia también busca proyectar una mejor experiencia para visitantes nacionales y extranjeros durante uno de los eventos deportivos más importantes del planeta.

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¿Se extenderá el home office por el Mundial?

El decreto entró en vigor tras su publicación en el Diario Oficial de la Federación y forma parte de las acciones extraordinarias implementadas por el Gobierno Federal para el Mundial que se está viviendo en conjunto con Estados Unidos y Canadá.

Hasta el momento, las medidas especiales de home office y suspensión de clases están vinculadas únicamente a los partidos de la selección mexicana en Ciudad de México y Guadalajara, sin que se haya anunciado nuevas fechas o ampliaciones para otras sedes.

Es importante mantenerse en constante comunicación con las autoridades correspondientes para conocer cuáles serán las siguientes medidas con respecto a los demás días de vigencia del Mundial.

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